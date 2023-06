In tempo per la stagione dei viaggi estivi, Google Maps introduce nuove funzionalità per migliorare la scoperta e la navigazione. I miglioramenti includono indicazioni a colpo d'occhio, una funzione Recenti aggiornata su desktop e una Visualizzazione immersiva ampliata.

Le indicazioni a colpo d'occhio, inizialmente annunciate da Google a febbraio, saranno disponibili questo mese per gli utenti Android e iOS. La funzione di navigazione aggiornata consente agli utenti di monitorare i progressi degli spostamenti a piedi, in bicicletta e in auto dalla schermata di blocco o dalla panoramica del percorso. Inoltre, mostra gli ETA aggiornati e le notifiche relative a ogni svolta del percorso, rendendo l'esperienza di navigazione più fluida ed efficiente.

Nella versione desktop è stato aggiornato un collegamento chiamato Recenti, che organizza automaticamente i luoghi ricercati dagli utenti in Mappe. Presto la sezione Recenti salverà i luoghi anche dopo la chiusura della finestra di Google Maps. Inoltre, Google prevede di introdurre strumenti per rimuovere i luoghi visualizzati, creare percorsi personalizzati tra le destinazioni e condividere i luoghi selezionati con altri utenti.

Infine, la Vista immersiva, una funzione alimentata dall'intelligenza artificiale dell'app Mappe per iOS e Android, si sta espandendo fino a coprire oltre 500 punti di riferimento, tra cui siti di rilievo come il Castello di Praga e il Sydney Harbour Bridge. L'Immersive View fonde più immagini per formare una prospettiva multidimensionale del paesaggio globale.

In un post sul blog, Christina Tong, senior product manager di Google Maps, ha spiegato gli aggiornamenti: " Con il cursore del tempo [in Immersive View], è possibile vedere che tempo farà in diverse ore del giorno e quanto sarà affollato, in modo da poter pianificare in anticipo. E dove abbiamo dati disponibili, è possibile sbirciare all'interno di ristoranti e caffè per decidere se prenotare o meno.

Questi aggiornamenti di Google Maps sono gli ultimi di una serie di progressi che mirano a semplificare e migliorare l'esperienza dell'utente nell'esplorazione e nella navigazione del mondo. Per i creatori che desiderano creare applicazioni sofisticate con low-code, no-code strumenti, piattaforme come AppMaster.io offrono potenti soluzioni per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. I migliori strumenti di backend no-code consentono agli utenti di creare applicazioni in modo più rapido ed economico, democratizzando lo sviluppo di app per cittadini e imprese.