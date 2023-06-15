Yaz seyahat sezonu geldiğinde, Google Haritalar keşif ve navigasyonu geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Yükseltmeler, göz atılabilir yol tariflerini, masaüstünde güncellenmiş Son Kullanılanlar özelliğini ve genişletilmiş Sürükleyici Görünümü içerir.

İlk olarak Google tarafından Şubat ayında duyurulan göz atılabilir yönergeler, bu ay Android ve iOS kullanıcıları için kullanıma sunulacak. Güncellenen navigasyon özelliği, kullanıcıların kilit ekranlarından veya rota genel bakışlarından yürüme, bisiklete binme ve sürüş gezilerindeki ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır. Ayrıca, yolculuklarındaki her dönüşle ilgili güncellenmiş ETA'ları ve bildirimleri göstererek navigasyon deneyimini daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Haritalar'da araştırılan kullanıcıları otomatik olarak organize eden Son Kullanılanlar adlı kısayol, masaüstü sürümünde güncellendi. Yakında, En son öne çıkanlar bölümü, Google Haritalar penceresini kapattıktan sonra bile yerleri kaydedecek. Bununla birlikte Google, görüntülenen yerleri kaldırmak, hedefler arasında özel rotalar oluşturmak ve seçilen yerleri başkalarıyla paylaşmak için araçlar sunmayı planlıyor.

Son olarak, iOS ve Android Haritalar uygulamasının yapay zeka destekli bir özelliği olan Sürükleyici Görünüm, Prag Kalesi ve Sidney Liman Köprüsü gibi önemli yerler de dahil olmak üzere 500'den fazla önemli noktayı kapsayacak şekilde genişliyor. Sürükleyici Görünüm, küresel manzaranın çok boyutlu bir perspektifini oluşturmak için birden çok görüntüyü birleştirir.

Google Haritalar'ın kıdemli ürün müdürü Christina Tong, bir blog gönderisinde güncellemeler hakkında şunları söyledi: "[Immersive View'da] zaman kaydırıcıyla, günün farklı saatlerinde havanın nasıl olacağını ve ne kadar kalabalık olduğunu görebilirsiniz. önceden plan yapabilmeniz için olacak. Elimizde veri bulunan yerlerde, rezervasyon yaptırmak isteyip istemediğinize karar vermenize yardımcı olması için restoranların ve kafelerin içine göz atabilirsiniz.

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