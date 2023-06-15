К летнему сезону путешествий Google Maps представляет новые функции для улучшения поиска и навигации. В число обновлений входят направления с возможностью просмотра, обновленная функция Recents на настольных компьютерах и расширенная функция Immersive View.

Функция "Просматриваемые направления", о которой Google объявил в феврале, будет запущена в этом месяце для пользователей Android и iOS. Обновленная функция навигации позволяет пользователям отслеживать прогресс в пеших, велосипедных и автомобильных поездках с экрана блокировки или из обзора маршрута. Кроме того, она показывает обновленные ETA и уведомления о каждом повороте в пути, делая навигацию более плавной и эффективной.

В настольной версии обновлен ярлык Recents, который автоматически упорядочивает места, которые пользователи исследовали в Картах. Вскоре раздел "Недавние ярлыки" будет сохранять места даже после закрытия окна Google Maps. Наряду с этим Google планирует представить инструменты для удаления просмотренных мест, создания пользовательских маршрутов между пунктами назначения и обмена выбранными местами с другими пользователями.

Наконец, функция Immersive View, работающая на основе искусственного интеллекта в приложении Maps для iOS и Android, расширяется и охватывает более 500 достопримечательностей, включая такие известные места, как Пражский Град и Сиднейский мост Харбор-Бридж. Функция Immersive View объединяет несколько изображений для создания многомерной перспективы глобального ландшафта.

В своем блоге Кристина Тонг, старший менеджер по продуктам Google Maps, рассказала об обновлениях: " С помощью ползунка времени [в режиме Immersive View] вы можете увидеть, какая погода будет в разное время суток и насколько многолюдно, чтобы спланировать все заранее. А там, где у нас есть данные, вы сможете заглянуть внутрь ресторанов и кафе, чтобы решить, стоит ли заказывать столик".

Эти обновления Google Maps являются последними в серии усовершенствований, направленных на упрощение и улучшение пользовательского опыта в исследовании и навигации по миру. Для создателей, желающих создавать сложные приложения с помощью инструментов low-code, no-code, такие платформы, как AppMaster.io, предлагают мощные решения для разработки бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений. Лучшие бэкенд-инструменты no-code позволяют пользователям создавать приложения быстрее и экономически эффективнее, демократизируя разработку приложений как для граждан, так и для предприятий.