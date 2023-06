Op tijd voor de zomer introduceert Google Maps nieuwe functies om het ontdekken en navigeren te verbeteren. De upgrades zijn onder andere routebeschrijvingen die je in één oogopslag kunt zien, een bijgewerkte functie Recents op desktop en een uitgebreide Immersive View.

Glanceable directions, oorspronkelijk aangekondigd door Google in februari, wordt deze maand uitgerold voor Android- en iOS-gebruikers. Met de bijgewerkte navigatiefunctie kunnen gebruikers de voortgang van hun wandel-, fiets- en autoritten volgen vanaf hun vergrendelscherm of routeoverzicht. Bovendien toont het bijgewerkte ETA's en meldingen over elke afslag op hun reis, waardoor de navigatie-ervaring soepeler en efficiënter wordt.

Een snelkoppeling met de naam Recents, die automatisch plaatsen organiseert die gebruikers in Kaarten hebben onderzocht, is bijgewerkt op de desktopversie. Binnenkort zal het gedeelte Recente hoogtepunten plaatsen opslaan, zelfs na het sluiten van het Google Maps-venster. Daarnaast is Google van plan om tools te introduceren voor het verwijderen van bekeken plaatsen, het maken van aangepaste routes tussen bestemmingen en het delen van geselecteerde plaatsen met anderen.

Tot slot wordt de Immersive View, een AI-ondersteunde functie van de iOS en Android Kaarten-app, uitgebreid naar meer dan 500 oriëntatiepunten, waaronder opmerkelijke locaties zoals het Kasteel van Praag en de Sydney Harbour Bridge. De Immersive View voegt meerdere beelden samen om een multidimensionaal perspectief van het wereldwijde landschap te vormen.

In een blogpost licht Christina Tong, senior productmanager bij Google Maps, de updates toe: " Met de tijdschuif [in Immersive View] kun je zien hoe het weer zal zijn op verschillende tijdstippen van de dag en hoe druk het zal zijn, zodat je vooruit kunt plannen. En waar we gegevens beschikbaar hebben, kun je binnenkijken bij restaurants en cafés om je te helpen beslissen of je wilt reserveren.

Deze Google Maps-updates zijn de laatste in een reeks verbeteringen die tot doel hebben de gebruikerservaring bij het verkennen van en navigeren door de wereld te vereenvoudigen en te verbeteren. Voor ontwerpers die geavanceerde toepassingen willen bouwen met low-code, no-code tools, bieden platforms zoals AppMaster.io krachtige oplossingen voor backend-, web- en mobiele app-ontwikkeling. De beste no-code backend tools stellen gebruikers in staat om sneller en kosteneffectiever applicaties te bouwen, waardoor app-ontwikkeling voor zowel burgers als bedrijven wordt gedemocratiseerd.