Gemini Advanced de Google : améliorer les prouesses de l'assistant IA avec Ultra 1.0

Dans le cadre d'une amélioration radicale des capacités de l'assistant numérique, Google a dévoilé Gemini Advanced. Cette fonctionnalité de pointe est soigneusement intégrée au nouveau forfait Google One AI Premium, au prix attractif de 19,99 $ par mois.

Au cœur de Gemini Advanced se trouve le modèle Ultra 1.0, une merveille technologique conçue pour maîtriser des tâches complexes telles que des activités de codage élaborées, un raisonnement logique astucieux, la gestion d'instructions détaillées et la promotion d'initiatives collaboratives originales.

Le géant de la technologie déploie simultanément de nouvelles expériences Gemini sur les plateformes Android et iOS. Plus précisément, les utilisateurs Android ont deux possibilités pour adopter Gemini : le télécharger en tant qu'application indépendante ou l'intégrer via l' Google Assistant existant. Une fois activé, les utilisateurs remarqueront une nouvelle superposition, une passerelle pour exploiter les prouesses de Gemini directement depuis l' Google Assistant.

Une telle intégration offre des possibilités intéressantes, telles que la génération instantanée de légendes pour les images nouvellement capturées ou l'exploration de requêtes liées aux lectures en cours. De plus, les fonctionnalités établies liées à Google Assistant restent accessibles, notamment la planification des tâches, les télécommunications et même la gestion des appareils IoT.

Le domaine iOS embrasse Gemini grâce à son assimilation dans l'application Google préexistante, dans laquelle les utilisateurs peuvent activer les capacités de Gemini à volonté.

Comme l'a rapporté Google, la phase initiale du lancement devrait s'adresser à la clientèle américaine, et un déploiement complet devrait s'achever dans les semaines à venir.

Un porte-parole enthousiaste a souligné la nature transformatrice de Gemini, déclarant : « Avec Gemini sur votre téléphone, vous pouvez taper, parler ou ajouter une image pour toutes sortes d'aide pendant que vous êtes en déplacement : vous pouvez prendre une photo de votre pneu crevé. et demandez des instructions, générez une image personnalisée pour votre invitation à un dîner ou demandez de l'aide pour rédiger un message texte difficile. C'est une première étape importante dans la création d'un véritable assistant IA, conversationnel, multimodal et utile.

Cette évolution témoigne du potentiel sans cesse croissant des assistants numériques