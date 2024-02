Als ingrijpende verbetering van de mogelijkheden van digitale assistenten heeft Google Gemini Advanced onthuld. Deze geavanceerde functie is netjes verpakt in het nieuw uitgebrachte Google One AI Premium Plan, aantrekkelijk geprijsd voor $ 19,99 per maand.

De kern van Gemini Advanced ligt het Ultra 1.0 model, een technologisch wonder dat is ontworpen om ingewikkelde taken onder de knie te krijgen, zoals uitgebreide codeeractiviteiten, scherpzinnig logisch redeneren, het beheren van gedetailleerde instructies en het bevorderen van originele samenwerkingsinitiatieven.

De technologiegigant implementeert tegelijkertijd nieuwe Gemini ervaringen op zowel Android als iOS platforms. Concreet krijgen Android gebruikers twee manieren te zien om Gemini te omarmen: het downloaden als een onafhankelijke applicatie of het integreren via de bestaande Google Assistant. Eenmaal geactiveerd, zullen gebruikers een nieuwe overlay opmerken, een toegangspoort tot het benutten van de bekwaamheid van Gemini rechtstreeks vanuit de Google Assistant.

Een dergelijke integratie biedt opwindende mogelijkheden, zoals het direct genereren van bijschriften voor nieuw vastgelegde afbeeldingen of het verdiepen in vragen met betrekking tot lopende metingen. Bovendien blijven de gevestigde functionaliteiten die aan Google Assistant zijn gekoppeld, toegankelijk, waaronder taakplanning, telecommunicatie en zelfs het beheer van IoT-apparatuur.

Het iOS rijk omarmt Gemini door zijn assimilatie in de reeds bestaande Google applicatie, waarin gebruikers de mogelijkheden van Gemini naar believen kunnen activeren.

Zoals gemeld door Google is de eerste fase van de lancering bedoeld om tegemoet te komen aan de Amerikaanse klantenkring, met een uitgebreide uitrol gepland om in de daaropvolgende weken te worden afgerond.

Een enthousiaste woordvoerder benadrukte het transformerende karakter van Gemini en zei: "Met Gemini op je telefoon kun je typen, praten of een afbeelding toevoegen voor allerlei soorten hulp terwijl je onderweg bent: je kunt een foto maken van je lekke band en vraag om instructies, genereer een aangepaste afbeelding voor uw uitnodiging voor een etentje of vraag om hulp bij het schrijven van een moeilijk sms-bericht. Het is een belangrijke eerste stap in het bouwen van een echte AI-assistent – ​​een die spraakzaam, multimodaal en behulpzaam is. "

Deze evolutie is een bewijs van het steeds groter wordende potentieel van digitale assistenten, en binnen het domein van het democratiseren van technologie via no-code en low-code ontwikkelingsplatforms lijkt de reis van AppMaster harmonieus op één lijn te liggen. Terwijl we ons verder begeven in de door AI ondersteunde toekomst, blijft AppMaster robuuste tools bieden voor het creëren van veelzijdige web- en mobiele applicaties zonder de hindernissen van traditionele codering.