Gemini Advanced di Google: elevare le capacità dell'assistente AI con Ultra 1.0

Nell'ambito di un radicale miglioramento delle funzionalità dell'assistente digitale, Google ha presentato Gemini Advanced. Questa funzionalità all'avanguardia è ben inserita nel nuovo piano Google One AI Premium, al prezzo interessante di $ 19,99 al mese.

Al centro di Gemini Advanced si trova il modello Ultra 1.0, una meraviglia tecnologica progettata per padroneggiare compiti complessi come elaborate attività di codifica, astuto ragionamento logico, gestione di istruzioni dettagliate e promozione di iniziative collaborative originali.

Il colosso della tecnologia sta contemporaneamente implementando nuove esperienze Gemini su piattaforme Android e iOS. Nello specifico, agli utenti Android vengono offerti due percorsi per abbracciare Gemini: scaricandolo come applicazione indipendente o integrandolo tramite l' Google Assistant esistente. Una volta attivato, gli utenti noteranno un nuovo overlay, un gateway per sfruttare le capacità di Gemini direttamente Google Assistant.

Tale integrazione offre possibilità entusiasmanti, come la generazione istantanea di didascalie per le immagini appena acquisite o l'approfondimento di query relative alle letture in corso. Inoltre, le funzionalità consolidate legate a Google Assistant rimangono accessibili, inclusa la pianificazione delle attività, le telecomunicazioni e persino la gestione degli apparati IoT.

Il regno iOS abbraccia Gemini attraverso la sua assimilazione nell'applicazione Google preesistente, in cui gli utenti possono attivare le capacità di Gemini a piacimento.

Come riportato da Google, la fase iniziale del lancio è destinata a soddisfare la clientela statunitense, con un'implementazione completa prevista per concludersi nelle prossime settimane.

Un portavoce entusiasta ha sottolineato la natura trasformativa di Gemini, affermando: "Con Gemini sul tuo telefono, puoi digitare, parlare o aggiungere un'immagine per ogni tipo di aiuto mentre sei in movimento: puoi scattare una foto della tua gomma a terra e chiedi istruzioni, genera un'immagine personalizzata per il tuo invito a cena o chiedi aiuto per scrivere un messaggio di testo difficile. È un primo passo importante nella costruzione di un vero assistente AI, che sia conversazionale, multimodale e utile."

Questa evoluzione testimonia il potenziale in continua espansione degli assistenti digitali e, nell'ambito della democratizzazione della tecnologia attraverso piattaforme di sviluppo no-code e low-code, il viaggio di AppMaster appare in allineamento armonioso. Mentre ci avventuriamo ulteriormente nel futuro basato sull'intelligenza artificiale, AppMaster continua a fornire strumenti robusti per la creazione di applicazioni web e mobili versatili senza gli ostacoli della codifica tradizionale.