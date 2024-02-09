Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0

В рамках радикального расширения возможностей цифрового помощника Google представила Gemini Advanced. Эта передовая функция аккуратно включена в недавно выпущенный Google One AI Premium по привлекательной цене — 19,99 долларов США в месяц.

В основе Gemini Advanced лежит модель Ultra 1.0, технологическое чудо, предназначенное для решения сложных задач, таких как сложное программирование, проницательное логическое рассуждение, управление подробными инструкциями и содействие оригинальным совместным инициативам.

Технический гигант одновременно внедряет новые возможности Gemini на платформах Android и iOS. В частности, пользователям Android предлагается два способа использования Gemini: загрузить его как независимое приложение или интегрировать через существующий Google Assistant. После активации пользователи заметят новое наложение, позволяющее использовать возможности Gemini непосредственно из Google Assistant.

Такая интеграция открывает захватывающие возможности, такие как мгновенное создание подписей к вновь снятым изображениям или анализ запросов, связанных с текущим чтением. Более того, установленные функции, связанные с Google Assistant остаются доступными, включая планирование задач, телекоммуникации и даже управление устройствами Интернета вещей.

Сфера iOS охватывает Gemini посредством его ассимиляции с уже существующим приложением Google, в котором пользователи могут активировать возможности Gemini по своему желанию.

Как сообщает Google, начальный этап запуска ориентирован на клиентов из США, а комплексное развертывание планируется завершить в ближайшие недели.

Представитель с энтузиазмом подчеркнул преобразующую природу Gemini, заявив: «С Gemini на вашем телефоне вы можете печатать, говорить или добавлять изображения для любой помощи, пока вы в пути: вы можете сфотографировать свое спущенное колесо. и попросите инструкции, создайте собственное изображение для приглашения на званый ужин или попросите помощи в написании сложного текстового сообщения. Это важный первый шаг в создании настоящего помощника с искусственным интеллектом — диалогового, мультимодального и полезного».

Эта эволюция является свидетельством постоянно растущего потенциала цифровых помощников, а в сфере демократизации технологий с помощью платформ разработки no-code и low-code путь AppMaster выглядит гармонично. По мере того, как мы продвигаемся дальше в будущее, основанное на искусственном интеллекте, AppMaster продолжает предоставлять надежные инструменты для создания универсальных веб- и мобильных приложений без препятствий традиционного программирования.