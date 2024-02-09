Google Gemini Advanced: رفع كفاءة مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Ultra 1.0

في تعزيز شامل لقدرات المساعد الرقمي، كشفت Google النقاب عن Gemini Advanced. تم تجميع هذه الميزة المتطورة بشكل أنيق ضمن خطة Google One AI Premium Plan الجديدة، بسعر جذاب يبلغ 19.99 دولارًا شهريًا.

في قلب Gemini Advanced يكمن نموذج Ultra 1.0 ، وهو أعجوبة تكنولوجية مصممة لإتقان المهام المعقدة مثل عمليات البرمجة المتقنة، والتفكير المنطقي الذكي، وإدارة التعليمات التفصيلية، وتعزيز المبادرات التعاونية الأصلية.

يقوم عملاق التكنولوجيا بنشر تجارب Gemini الجديدة بشكل متزامن عبر منصات Android و iOS. على وجه التحديد، يتوفر لمستخدمي Android طريقان لاحتضان Gemini: تنزيله كتطبيق مستقل أو دمجه من خلال Google Assistant الحالي. بمجرد التنشيط، سيلاحظ المستخدمون تراكبًا جديدًا، وهو عبارة عن بوابة لتسخير براعة Gemini مباشرةً من Google Assistant.

ويطرح هذا التكامل إمكانيات مثيرة، مثل إنشاء تسميات توضيحية للصور الملتقطة حديثًا على الفور أو الخوض في الاستفسارات المتعلقة بالقراءات الجارية. علاوة على ذلك، تظل الوظائف المرتبطة Google Assistant قابلة للوصول، بما في ذلك جدولة المهام، والاتصالات، وحتى إدارة أجهزة إنترنت الأشياء.

يحتضن عالم iOS نظام Gemini من خلال استيعابه في تطبيق Google الموجود مسبقًا، حيث يمكن للمستخدمين تنشيط إمكانات Gemini حسب الرغبة.

كما ذكرت Google ، تم إعداد المرحلة الأولية من الإطلاق لتلبية احتياجات العملاء في الولايات المتحدة، ومن المقرر الانتهاء من النشر الشامل خلال الأسابيع التالية.

سلط متحدث متحمس الضوء على الطبيعة التحويلية لـ Gemini ، قائلًا: "مع Gemini على هاتفك، يمكنك الكتابة أو التحدث أو إضافة صورة لجميع أنواع المساعدة أثناء التنقل: يمكنك التقاط صورة لإطار سيارتك المثقوب واطلب التعليمات، أو أنشئ صورة مخصصة لدعوة حفل العشاء الخاص بك، أو اطلب المساعدة في كتابة رسالة نصية صعبة. إنها خطوة أولى مهمة في بناء مساعد الذكاء الاصطناعي الحقيقي - مساعد تحادثي ومتعدد الوسائط ومفيد."

يمثل هذا التطور بمثابة شهادة على الإمكانات المتزايدة باستمرار للمساعدين الرقميين، وفي مجال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا من خلال منصات التطوير بدون تعليمات برمجية low-code ، تظهر رحلة AppMaster في محاذاة متناغمة. بينما نواصل المضي قدمًا في المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تواصل AppMaster توفير أدوات قوية لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة متعددة الاستخدامات دون عوائق البرمجة التقليدية.