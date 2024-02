Gemini Advanced do Google: elevando a capacidade do assistente de IA com o Ultra 1.0

Em um aprimoramento abrangente dos recursos do assistente digital, Google lançou Gemini Advanced. Esse recurso de ponta está perfeitamente incluído no recém-criado plano Google One AI Premium, com preço atraente de US$ 19,99 por mês.

No centro do Gemini Advanced está o modelo Ultra 1.0, uma maravilha tecnológica projetada para dominar tarefas complexas, como atividades de codificação elaboradas, raciocínio lógico astuto, gerenciamento de instruções detalhadas e promoção de iniciativas colaborativas originais.

A gigante da tecnologia está implantando simultaneamente novas experiências Gemini nas plataformas Android e iOS. Especificamente, os usuários Android são apresentados a dois caminhos para adotar Gemini: baixá-lo como um aplicativo independente ou integrá-lo por meio do Google Assistant existente. Uma vez ativado, os usuários notarão uma nova sobreposição, uma porta de entrada para aproveitar as proezas do Gemini diretamente do Google Assistant.

Essa integração apresenta possibilidades interessantes, como a geração instantânea de legendas para imagens recém-capturadas ou o aprofundamento de consultas relacionadas a leituras em andamento. Além disso, as funcionalidades estabelecidas vinculadas ao Google Assistant permanecem acessíveis, incluindo agendamento de tarefas, telecomunicações e até mesmo gerenciamento de aparelhos IoT.

O reino iOS abraça Gemini através de sua assimilação no aplicativo pré-existente Google, onde os usuários podem ativar os recursos do Gemini à vontade.

Conforme relatado pelo Google, a fase inicial do lançamento está prevista para atender a clientela dos EUA, com uma implementação abrangente programada para ser concluída nas próximas semanas.

Um porta-voz entusiasmado destacou a natureza transformadora do Gemini, afirmando: “Com Gemini no seu telefone, você pode digitar, falar ou adicionar uma imagem para todos os tipos de ajuda enquanto estiver em trânsito: você pode tirar uma foto do seu pneu furado e peça instruções, gere uma imagem personalizada para o seu convite para jantar ou peça ajuda para escrever uma mensagem de texto difícil. É um primeiro passo importante na construção de um verdadeiro assistente de IA — um que seja comunicativo, multimodal e útil."

