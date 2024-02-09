Google 的 Gemini Advanced：利用 Ultra 1.0 提升 AI 助理能力

为了全面增强数字助理功能， Google推出了Gemini Advanced 。这一尖端功能巧妙地包含在新推出的Google One AI Premium Plan 中，每月价格为 19.99 美元，极具吸引力。

Gemini Advanced的核心在于Ultra 1.0模型，这是一个技术奇迹，旨在掌握复杂的任务，例如复杂的编码任务、敏锐的逻辑推理、管理详细的指令以及培养原创的协作计划。

这家科技巨头同时在Android和iOS平台上部署新颖的Gemini体验。具体来说， Android用户有两种拥抱Gemini途径：将其作为独立应用程序下载或通过现有的Google Assistant集成。一旦激活，用户将注意到一个新的覆盖层，这是直接从Google Assistant发挥Gemini能力的门户。

这种集成带来了令人兴奋的可能性，例如立即为新捕获的图像生成标题或深入研究与正在进行的阅读相关的查询。此外，与Google Assistant相关的既定功能仍然可以访问，包括任务调度、电信，甚至管理物联网设备。

iOS领域通过将Gemini融入到现有的Google应用程序中来拥抱 Gemini，用户可以随意激活Gemini的功能。

据Google报道，推出的初始阶段旨在迎合美国客户，全面推出计划将在接下来的几周内完成。

一位热情的发言人强调了Gemini的变革性本质，他表示：“通过手机上的Gemini ，您可以在旅途中输入、交谈或添加图像以获取各种帮助：您可以为漏气的轮胎拍张照片并请求指示、为您的晚宴邀请生成自定义图像或寻求帮助编写困难的短信。这是构建真正的人工智能助手的重要第一步 - 一个对话式、多模式且乐于助人的人工智能助手。”

这种演变证明了数字助理不断扩大的潜力，并且在通过无代码和low-code开发平台实现技术民主化的领域内， AppMaster的旅程显得和谐一致。随着我们进一步探索人工智能支架的未来， AppMaster继续提供强大的工具来创建多功能的Web和移动应用程序，而无需传统编码的障碍。