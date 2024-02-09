Google'ın Gemini Advanced'i: Yapay Zeka Asistanının Yeteneklerini Ultra 1.0 ile Yükseltme

Google, dijital asistan yeteneklerini kapsamlı bir şekilde geliştirerek Gemini Advanced tanıttı. Bu son teknoloji özellik, yeni oluşturulan Google One AI Premium Planı kapsamında düzenli bir şekilde paketlenmiştir ve her ay 19,99 ABD doları gibi cazip bir fiyata sahiptir.

Gemini Advanced temelinde, ayrıntılı kodlama çalışmaları, akıllı mantıksal akıl yürütme, ayrıntılı talimatları yönetme ve orijinal işbirlikçi girişimleri teşvik etme gibi karmaşık görevlerde ustalaşmak için tasarlanmış bir teknoloji harikası olan Ultra 1.0 modeli yatıyor.

Teknoloji devi, hem Android hem de iOS platformlarında eş zamanlı olarak yeni Gemini deneyimlerini dağıtıyor. Özellikle Android kullanıcılarına Gemini benimsemeleri için iki yol sunuluyor: onu bağımsız bir uygulama olarak indirmek veya mevcut Google Assistant aracılığıyla entegre etmek. Etkinleştirildiğinde kullanıcılar, Gemini becerilerinden doğrudan Google Assistant yararlanmaya yönelik bir geçit olan yeni bir arayüzü fark edecekler.

Bu tür bir entegrasyon, yeni çekilen görüntüler için anında altyazı oluşturmak veya devam eden okumalarla ilgili sorguları derinlemesine incelemek gibi heyecan verici olanaklar sunar. Üstelik görev planlama, telekomünikasyon ve hatta Nesnelerin İnterneti aygıtlarının yönetimi de dahil olmak üzere Google Assistant bağlı yerleşik işlevler hâlâ erişilebilir durumda.

iOS alanı, Gemini önceden var olan Google uygulamasına asimile ederek kucaklıyor; burada kullanıcılar Gemini yeteneklerini istedikleri zaman etkinleştirebiliyor.

Google tarafından bildirildiği üzere, lansmanın ilk aşaması ABD'li müşterilere hitap edecek şekilde ayarlandı ve kapsamlı bir sunumun önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor.

Coşkulu bir sözcü Gemini dönüştürücü doğasını vurguladı: "Telefonunuzdaki Gemini ile hareket halindeyken her türlü yardım için yazabilir, konuşabilir veya bir resim ekleyebilirsiniz: Patlak lastiğinizin fotoğrafını çekebilirsiniz ve talimat isteyin, akşam yemeği partisi davetiyeniz için özel bir resim oluşturun veya zor bir kısa mesaj yazmak için yardım isteyin. Bu, gerçek bir yapay zeka asistanı oluşturmanın önemli bir ilk adımıdır; konuşkan, çok modlu ve yardımsever bir asistan."

Bu evrim, dijital asistanların sürekli genişleyen potansiyelinin bir kanıtı olarak duruyor ve kodsuz ve low-code geliştirme platformları aracılığıyla teknolojinin demokratikleştirilmesi alanında, AppMaster yolculuğu uyumlu bir uyum içinde görünüyor. Yapay zeka destekli geleceğe doğru ilerledikçe AppMaster, geleneksel kodlamanın engelleri olmadan çok yönlü web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü araçlar sağlamaya devam ediyor.