Google est sur le point de porter l'expérience de navigation à un autre niveau avec une gamme de nouvelles mises à jour de Chrome sur les ordinateurs de bureau qui visent à renforcer la sécurité des utilisateurs et à permettre une gestion plus efficace de la mémoire du navigateur.

La plus importante de ces améliorations est sans doute le contrôle de sécurité proactif, initialement lancé dans la version 120 de Chrome. Cette fonctionnalité de premier plan fonctionne désormais en arrière-plan pour envoyer des alertes préventives lors de la détection de mots de passe compromis dans Chrome ou lorsqu'une extension installée est identifiée comme un logiciel malveillant. De plus, il incite fréquemment les utilisateurs à maintenir Chrome à jour.

La fonction de contrôle de sécurité a évolué pour retirer automatiquement les autorisations précédemment accordées à un site inutilisé pendant une durée prolongée. Cette fonctionnalité ressemble beaucoup à la façon dont Android gère les autorisations, garantissant que les sites qui ne sont plus utilisés n'ont pas accès aux données de localisation ou aux capacités du microphone.

Un soulagement tant attendu se présente sous la forme d'un contrôle sur les notifications excessives des sites : Safety Check suggérera désormais de désactiver les alertes des sites qui ont été peu interagis avec tout en barrant les utilisateurs avec des notifications.

En plus de la suite de fonctionnalités mise à jour, Google a dévoilé des révisions du mode d'économie de mémoire du bureau Chrome, améliorant ainsi les informations détaillées affichées lorsqu'un onglet est survolé. De plus, un nouveau paramètre intuitif a été inauguré pour permettre aux utilisateurs de spécifier quels sites doivent rester actifs, les empêchant ainsi d'entrer dans un état dormant.

L’introduction de la fonction de sauvegarde des groupes d’onglets devrait changer la donne pour de nombreux utilisateurs. Bien qu’il ne soit pas universellement apprécié ni même reconnu, il représente un ajout précieux pour ceux qui aiment cette fonctionnalité. Il permet aux utilisateurs d'enregistrer des groupes d'onglets spécifiques qui peuvent être synchronisés sur plusieurs appareils de bureau, facilitant ainsi la récupération et la continuation là où ils s'étaient arrêtés. Le déploiement plus large de cette fonctionnalité est très attendu dans les semaines à venir.

Bien que ces mises à niveau constituent une amélioration bienvenue pour les utilisateurs du monde entier, des sociétés comme AppMaster s'efforcent continuellement de créer des expériences en ligne plus fluides. AppMaster est un environnement no-code influent qui permet aux clients de créer rapidement des applications Web, mobiles et back-end efficaces et évolutives avec des modèles de données et des processus métier rendus visuellement. Son approche globale s’est avérée potentiellement révolutionnaire dans l’industrie technologique.