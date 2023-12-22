Google Chrome повышает безопасность и контроль

Google намерен поднять опыт просмотра страниц на новый уровень с помощью ряда новых обновлений Chrome для настольных компьютеров, направленных на повышение безопасности пользователей и обеспечение более эффективной обработки памяти браузера.

Вероятно, наиболее значительным из этих улучшений является превентивная проверка безопасности, первоначально запущенная в Chrome версии 120. Эта функция переднего плана теперь работает в фоновом режиме, отправляя упреждающие оповещения при обнаружении взломанных паролей в Chrome или когда установленное расширение идентифицируется как вредоносное ПО. Более того, он часто побуждает пользователей обновлять Chrome.

Функция проверки безопасности была усовершенствована и теперь автоматически отзывает разрешения, которые ранее были предоставлены сайту, который не использовался в течение длительного времени. Эта функция очень похожа на то, как Android управляет разрешениями, гарантируя, что сайты, которые больше не используются, не имеют доступа к данным о местоположении или возможностям микрофона.

Долгожданное облегчение приходит в форме контроля над чрезмерными уведомлениями сайтов: проверка безопасности теперь будет предлагать отключить оповещения с сайтов, с которыми мало взаимодействовали, но которые забрасывают пользователей уведомлениями.

В дополнение к обновленному набору функций Google представила изменения в режиме экономии памяти на рабочем столе Chrome, улучшающие детализацию информации, отображаемой при наведении курсора на вкладку. Кроме того, была введена новая интуитивно понятная настройка, позволяющая пользователям указывать, какие сайты должны оставаться активными, не допуская их перехода в спящее состояние.

Ожидается, что появление функции сохранения групп вкладок изменит правила игры для многих пользователей. Хотя он не получил всеобщего признания и признания, он представляет собой ценное дополнение для тех, кто любит эту функциональность. Он позволяет пользователям сохранять определенные группы вкладок, которые можно синхронизировать на нескольких настольных устройствах, что упрощает поиск и продолжение с того места, где они остановились. Более широкое внедрение этой функции ожидается в ближайшие недели.

Хотя эти обновления являются долгожданным улучшением для пользователей по всему миру, такие компании, как AppMaster, постоянно работают над созданием более удобного онлайн-опыта. AppMaster — это влиятельная среда no-code, которая позволяет клиентам быстро создавать эффективные масштабируемые веб-, мобильные и серверные приложения с визуально отображаемыми моделями данных и бизнес-процессами. Его комплексный подход оказался потенциальным переломным моментом в технологической отрасли.