Google, kullanıcı güvenliğini güçlendirmeyi ve tarayıcı belleğinin daha verimli işlenmesini sağlamayı amaçlayan, masaüstü bilgisayarlardaki Chrome'a ​​yönelik bir dizi yeni güncellemeyle tarama deneyimini başka bir düzeye taşımaya hazırlanıyor.

Bu geliştirmelerden tartışmasız en önemlisi, ilk olarak Chrome 120 sürümünde başlatılan Proaktif Güvenlik Kontrolüdür. Bu ön plan özelliği, Chrome'da güvenliği ihlal edilmiş şifrelerin tespit edilmesi veya yüklü bir uzantının kötü amaçlı yazılım olarak tanımlanması durumunda önleyici uyarılar göndermek üzere artık arka planda çalışmaktadır. Ayrıca, kullanıcıları sık sık Chrome'u güncel tutmaya teşvik eder.

Güvenlik Kontrolü özelliği, daha önce uzun süre kullanılmayan bir siteye verilen izinleri otomatik olarak geri çekecek şekilde geliştirildi. Bu işlevsellik, Android'in artık kullanılmayan sitelerin konum verilerine veya mikrofon özelliklerine erişiminin kısıtlanmasını sağlayarak izinleri yönetme biçimine çok benzer.

Uzun zamandır beklenen bir çözüm, aşırı site bildirimlerinin kontrol edilmesi şeklinde geliyor - Güvenlik Kontrolü artık az etkileşimde bulunulan ancak kullanıcılara bildirimlerle engel olan sitelerden gelen uyarıların devre dışı bırakılmasını önerecek.

Google, güncellenen özelliklere ek olarak, Chrome masaüstünün Bellek Tasarrufu moduna yönelik revizyonları da duyurdu; bu mod, bir sekmenin üzerine gelindiğinde görüntülenen bilgi ayrıntılarını iyileştiriyor. Ek olarak, kullanıcıların hangi sitelerin aktif kalması gerektiğini belirlemesine olanak tanıyan ve bu sitelerin hareketsiz duruma girmesini önleyen yeni bir sezgisel ayar kullanıma sunuldu.

Sekme Grupları kaydetme işlevinin tanıtılmasının birçok kullanıcı için oyunun kurallarını değiştirmesi bekleniyor. Evrensel olarak takdir edilmese ve hatta kabul edilmese de, bu işlevselliğe aşık olanlar için değerli bir katkıyı temsil ediyor. Kullanıcıların, birden fazla masaüstü cihaz arasında senkronize edilebilecek belirli sekme gruplarını kaydetmesine olanak tanıyarak, kolay geri alma ve kaldıkları yerden devam etme olanağı sağlar. Bu özelliğin daha geniş bir kullanıma sunulması önümüzdeki haftalarda heyecanla bekleniyor.

Bu yükseltmeler dünyanın her yerindeki kullanıcılar için hoş bir gelişme olsa da AppMaster gibi şirketler daha kusursuz çevrimiçi deneyimler yaratmak için sürekli çalışıyor. AppMaster, müşterilerin görsel olarak oluşturulmuş veri modelleri ve iş süreçleriyle verimli, ölçeklenebilir web, mobil ve arka uç uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan etkili no-code bir ortamdır. Kapsamlı yaklaşımının teknoloji endüstrisinde potansiyel bir oyun değiştirici olduğu kanıtlanmıştır.