谷歌将通过桌面版 Chrome 的一系列新颖更新将浏览体验提升到另一个水平，这些更新旨在增强用户安全并实现更高效的浏览器内存处理。

可以说，这些增强功能中最重要的是主动安全检查，最初在 Chrome 版本 120 中推出。此前台功能现在在后台运行，在检测到 Chrome 中的密码泄露或安装的扩展程序被识别为恶意软件时发送先发制人的警报。此外，它还经常促使用户保持 Chrome 更新。

安全检查功能已发展为自动撤回先前授予长时间未使用的站点的权限。此功能与 Android 管理权限的方式非常相似，确保不再使用的网站被限制访问位置数据或麦克风功能。

期待已久的缓解措施是控制过多的网站通知——安全检查现在将建议禁用那些很少与用户互动但仍向用户发送通知的网站的警报。

除了更新的功能套件之外，谷歌还公布了对 Chrome 桌面内存节省模式的修订，增强了将鼠标悬停在选项卡上时显示的信息详细信息。此外，还推出了一个新的直观设置，允许用户指定哪些站点应保持活动状态，防止它们进入休眠状态。

标签组保存功能的推出预计将改变许多用户的游戏规则。尽管没有得到普遍赞赏甚至认可，但对于那些喜欢此功能的人来说，它代表了一个有价值的补充。它允许用户保存特定的选项卡组，这些选项卡组可以在多个桌面设备之间同步，从而便于轻松检索并从中断处继续操作。人们热切期待在未来几周内更广泛地推出此功能。

虽然这些升级对于全球用户来说是一个受欢迎的增强功能，但像AppMaster这样的公司正在不断努力创造更无缝的在线体验。 AppMaster是一个有影响力的no-code环境，允许客户通过可视化呈现的数据模型和业务流程快速创建高效、可扩展的 Web、移动和后端应用程序。事实证明，其综合方法有可能改变科技行业的游戏规则。