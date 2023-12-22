يعمل Google Chrome على تحسين الأمان والتحكم

من المقرر أن تنقل Google تجربة التصفح إلى مستوى آخر من خلال مجموعة من التحديثات الجديدة لمتصفح Chrome على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والتي تهدف إلى تعزيز أمان المستخدم وتمكين معالجة ذاكرة المتصفح بشكل أكثر كفاءة.

يمكن القول إن أهم هذه التحسينات هو فحص السلامة الاستباقي، الذي تم إطلاقه في الأصل في الإصدار 120 من Chrome. تعمل هذه الميزة الأمامية الآن في الخلفية لإرسال تنبيهات استباقية عند اكتشاف كلمات المرور المخترقة في Chrome أو عندما يتم تحديد ملحق مثبت على أنه برنامج ضار. علاوة على ذلك، فهو يحث المستخدمين بشكل متكرر على تحديث Chrome.

لقد تطورت ميزة التحقق من السلامة لتسحب تلقائيًا الأذونات التي تم منحها سابقًا لموقع غير مستخدم لفترة طويلة. تشبه هذه الوظيفة إلى حد كبير كيفية إدارة Android للأذونات، مما يضمن منع المواقع التي لم تعد قيد الاستخدام من الوصول إلى بيانات الموقع أو إمكانات الميكروفون.

يأتي التخفيف الذي طال انتظاره في شكل التحكم في إشعارات الموقع المفرطة - سيقترح برنامج Safety Check الآن تعطيل التنبيهات من المواقع التي تم تفاعلها بشكل ضئيل مع المستخدمين مع وابل من الإشعارات.

إضافة إلى مجموعة الميزات المحدثة، كشفت Google عن مراجعات لوضع توفير الذاكرة لسطح مكتب Chrome، مما يعزز تفاصيل المعلومات المعروضة عند تحريك علامة التبويب فوقها. بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح إعداد بديهي جديد للسماح للمستخدمين بتحديد المواقع التي يجب أن تظل نشطة، مما يمنعهم من الدخول في حالة خاملة.

من المتوقع أن يؤدي إدخال وظيفة حفظ مجموعات علامات التبويب إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للعديد من المستخدمين. على الرغم من عدم تقديرها أو حتى الاعتراف بها عالميًا، إلا أنها تمثل إضافة قيمة لأولئك الذين يحبون هذه الوظيفة. فهو يسمح للمستخدمين بحفظ مجموعات علامات تبويب محددة يمكن مزامنتها عبر أجهزة سطح مكتب متعددة، مما يسهل الاسترداد والاستمرار من حيث توقفوا. ومن المتوقع بشدة أن يتم نشر هذه الميزة على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة.

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