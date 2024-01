Google Chrome aumenta segurança e controle

O Google está pronto para levar a experiência de navegação a outro nível com uma série de novas atualizações para o Chrome em desktops que visam fortalecer a segurança do usuário e permitir um gerenciamento mais eficiente da memória do navegador.

Provavelmente a mais significativa dessas melhorias é a verificação proativa de segurança, originalmente lançada na versão 120 do Chrome. Esse recurso de primeiro plano agora opera em segundo plano para enviar alertas preventivos ao detectar senhas comprometidas no Chrome ou quando uma extensão instalada é identificada como malware. Além disso, frequentemente incentiva os usuários a manter o Chrome atualizado.

O recurso Safety Check evoluiu para retirar automaticamente permissões concedidas anteriormente a um site não utilizado por um longo período. Essa funcionalidade se assemelha muito à forma como o Android gerencia as permissões, garantindo que sites que não estão mais em uso sejam impedidos de acessar dados de localização ou recursos de microfone.

Um alívio há muito esperado vem na forma de controle sobre notificações excessivas de sites – a Verificação de Segurança agora sugerirá a desativação de alertas de sites que tiveram interação moderada, mas que bombardeiam os usuários com notificações.

Somando-se ao conjunto atualizado de recursos, o Google revelou revisões no modo de economia de memória do desktop Chrome, aprimorando os detalhes das informações exibidas quando uma guia é passada. Além disso, foi inaugurada uma nova configuração intuitiva que permite aos usuários especificar quais sites devem permanecer ativos, evitando que entrem em estado inativo.

Espera-se que a introdução da função de salvamento de grupos de guias seja uma virada de jogo para muitos usuários. Embora não seja universalmente apreciado ou mesmo reconhecido, representa uma adição valiosa para aqueles apaixonados por esta funcionalidade. Ele permite que os usuários salvem grupos de guias específicos que podem ser sincronizados em vários dispositivos de desktop, facilitando a recuperação e a continuação de onde pararam. A implementação mais ampla desse recurso é aguardada com grande expectativa nas próximas semanas.

Embora essas atualizações sejam um aprimoramento bem-vindo para usuários em todo o mundo, empresas como AppMaster estão trabalhando continuamente para criar experiências online mais integradas. AppMaster é um ambiente no-code influente que permite aos clientes criar rapidamente aplicativos web, móveis e back-end eficientes e escaláveis ​​com modelos de dados e processos de negócios renderizados visualmente. A sua abordagem abrangente provou ser um potencial divisor de águas na indústria tecnológica.