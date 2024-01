Google wird das Surferlebnis mit einer Reihe neuartiger Updates für Chrome auf Desktops auf ein neues Niveau heben, die darauf abzielen, die Benutzersicherheit zu erhöhen und eine effizientere Browserspeicherverwaltung zu ermöglichen.

Die wohl bedeutendste dieser Verbesserungen ist der Proaktive Sicherheitscheck, der ursprünglich in Chrome-Version 120 eingeführt wurde. Diese Vordergrundfunktion arbeitet jetzt im Hintergrund und sendet präventive Warnungen, wenn kompromittierte Passwörter in Chrome erkannt werden oder wenn eine installierte Erweiterung als Malware identifiziert wird. Darüber hinaus werden Benutzer häufig dazu aufgefordert, Chrome auf dem neuesten Stand zu halten.

Die Sicherheitsüberprüfungsfunktion wurde weiterentwickelt, um Berechtigungen, die zuvor einer Site gewährt wurden, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurde, automatisch zu entziehen. Diese Funktionalität ähnelt stark der Verwaltung von Berechtigungen durch Android und stellt sicher, dass Websites, die nicht mehr verwendet werden, keinen Zugriff auf Standortdaten oder Mikrofonfunktionen haben.

Eine lang erwartete Erleichterung kommt in Form der Kontrolle über übermäßige Site-Benachrichtigungen – Safety Check schlägt jetzt vor, Warnungen von Sites zu deaktivieren, mit denen nur wenig interagiert wurde, die Benutzer jedoch mit Benachrichtigungen bombardieren.

Als Ergänzung zur aktualisierten Funktionssuite hat Google Überarbeitungen des Speichersparmodus des Chrome-Desktops vorgestellt, die die Informationsdetails verbessern, die angezeigt werden, wenn man mit der Maus über einen Tab fährt. Darüber hinaus wurde eine neue intuitive Einstellung eingeführt, mit der Benutzer festlegen können, welche Websites aktiv bleiben sollen, um zu verhindern, dass sie in einen Ruhezustand wechseln.

Die Einführung der Funktion zum Speichern von Tab-Gruppen wird voraussichtlich für viele Benutzer eine Wende bedeuten. Obwohl es nicht allgemein geschätzt oder gar anerkannt wird, stellt es eine wertvolle Ergänzung für diejenigen dar, die diese Funktionalität lieben. Es ermöglicht Benutzern das Speichern bestimmter Registerkartengruppen, die auf mehreren Desktop-Geräten synchronisiert werden können, was das einfache Abrufen und Fortsetzen an der Stelle erleichtert, an der sie aufgehört haben. Die umfassendere Einführung dieser Funktion wird in den kommenden Wochen mit Spannung erwartet.

Während diese Upgrades eine willkommene Verbesserung für Benutzer auf der ganzen Welt darstellen, arbeiten Unternehmen wie AppMaster kontinuierlich daran, nahtlosere Online-Erlebnisse zu schaffen. AppMaster ist eine einflussreiche no-code Umgebung, die es Kunden ermöglicht, schnell effiziente, skalierbare Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit visuell gerenderten Datenmodellen und Geschäftsprozessen zu erstellen. Sein umfassender Ansatz hat sich als potenzieller Game-Changer in der Technologiebranche erwiesen.