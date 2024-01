Google Chrome verbetert de veiligheid en controle

Google is van plan de browse-ervaring naar een hoger niveau te tillen met een reeks nieuwe updates voor Chrome op desktops die tot doel hebben de gebruikersveiligheid te vergroten en een efficiëntere verwerking van browsergeheugen mogelijk te maken.

Misschien wel de belangrijkste van deze verbeteringen is de Proactieve Veiligheidscontrole, oorspronkelijk gelanceerd in Chrome versie 120. Deze voorgrondfunctie werkt nu op de achtergrond om preventieve waarschuwingen te sturen bij het detecteren van gecompromitteerde wachtwoorden in Chrome of wanneer een geïnstalleerde extensie als malware wordt geïdentificeerd. Bovendien spoort het gebruikers regelmatig aan om Chrome up-to-date te houden.

De functie Veiligheidscontrole is ontwikkeld om automatisch toestemmingen in te trekken die eerder waren verleend aan een site die voor langere tijd niet werd gebruikt. Deze functionaliteit lijkt sterk op de manier waarop Android machtigingen beheert, waardoor sites die niet langer in gebruik zijn, geen toegang meer hebben tot locatiegegevens of microfoonmogelijkheden.

Een langverwachte verlichting komt in de vorm van controle over buitensporige sitemeldingen. Safety Check zal nu voorstellen om waarschuwingen uit te schakelen van sites waar spaarzaam interactie mee is geweest, maar die gebruikers wel bestoken met meldingen.

Als aanvulling op de bijgewerkte reeks functies heeft Google herzieningen onthuld van de Memory Saver-modus van de Chrome-desktop, waardoor de informatiedetails worden verbeterd die worden weergegeven wanneer er met de muis over een tabblad wordt bewogen. Bovendien is er een nieuwe intuïtieve instelling geïntroduceerd waarmee gebruikers kunnen specificeren welke sites actief moeten blijven, om te voorkomen dat ze in een slapende toestand terechtkomen.

De introductie van de functie voor het opslaan van tabbladgroepen zal naar verwachting voor veel gebruikers een gamechanger zijn. Hoewel het niet universeel wordt gewaardeerd of zelfs erkend, vertegenwoordigt het een waardevolle toevoeging voor degenen die verliefd zijn op deze functionaliteit. Hiermee kunnen gebruikers specifieke tabbladgroepen opslaan die op meerdere desktopapparaten kunnen worden gesynchroniseerd, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden opgehaald en voortgezet vanaf het punt waar ze waren gebleven. Er wordt met spanning uitgekeken naar de bredere uitrol van deze functie in de komende weken.

