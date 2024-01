Google Chrome migliora la sicurezza e il controllo

Google è pronto a portare l'esperienza di navigazione a un altro livello con una serie di nuovi aggiornamenti per Chrome sui desktop che mirano a rafforzare la sicurezza degli utenti e consentire una gestione più efficiente della memoria del browser.

Probabilmente il più significativo di questi miglioramenti è il controllo di sicurezza proattivo, originariamente lanciato nella versione 120 di Chrome. Questa funzionalità in primo piano ora funziona in background per inviare avvisi preventivi quando vengono rilevate password compromesse in Chrome o quando un'estensione installata viene identificata come malware. Inoltre, spinge spesso gli utenti a mantenere Chrome aggiornato.

La funzionalità Controllo di sicurezza si è evoluta per revocare automaticamente le autorizzazioni concesse in precedenza a un sito inutilizzato per un periodo prolungato. Questa funzionalità ricorda da vicino il modo in cui Android gestisce le autorizzazioni, garantendo che ai siti che non sono più in uso non sia consentito accedere ai dati sulla posizione o alle funzionalità del microfono.

Un sollievo tanto atteso arriva sotto forma di controllo sulle notifiche eccessive del sito: Safety Check ora suggerirà di disabilitare gli avvisi da siti con cui è stata interagita con parsimonia ma che ha inondato gli utenti di notifiche.

In aggiunta alla suite aggiornata di funzionalità, Google ha presentato revisioni alla modalità di risparmio memoria del desktop Chrome, migliorando i dettagli delle informazioni visualizzate quando si passa sopra una scheda. Inoltre, è stata inaugurata una nuova impostazione intuitiva per consentire agli utenti di specificare quali siti devono rimanere attivi, evitando che entrino in uno stato dormiente.

Si prevede che l'introduzione della funzione di salvataggio dei gruppi di schede rappresenterà un punto di svolta per molti utenti. Sebbene non universalmente apprezzato o addirittura riconosciuto, rappresenta una preziosa aggiunta per chi è innamorato di questa funzionalità. Consente agli utenti di salvare gruppi di schede specifici che possono essere sincronizzati su più dispositivi desktop, facilitando il facile recupero e la continuazione dal punto in cui si erano interrotti. Il lancio più ampio di questa funzionalità è atteso con impazienza nelle prossime settimane.

