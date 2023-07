Notamment, les pixels sont maintenant plus que de simples pixels, car Google teste activement des fonctionnalités innovantes pour son téléphone différenciateur, le Pixel Call Assist. Inconnue jusqu'à récemment, la phase de test bêta a démarré mi-mai, présentant une interface utilisateur (UI) remaniée pour ses paramètres ainsi qu'une série d'invites vocales au son naturel pour l'identification de l'appelant et l'objet de l'appel.

La refonte de l'interface utilisateur des paramètres, qui se traduit par "niveau de protection" sur la nouvelle interface, a été observée pour la première fois par les utilisateurs à la fin du mois de mai. D'après les commentaires reçus, il semble que Google ait atteint son objectif de rationaliser les paramètres de Pixel Call Assist, bien qu'une partie des utilisateurs ait exprimé sa préférence pour l'ancienne version détaillée.

Il existe désormais trois niveaux de protection, baptisés Maximum, Moyen et Basique. Chacun d'entre eux répond aux besoins spécifiques des utilisateurs, tels que le filtrage des numéros inconnus et le refus des spams (Maximum), le filtrage des appels suspects et le refus des spams (Medium), et le simple rejet des spams reconnus (Basic).

Parallèlement, Google prend également des mesures pour que le "pourquoi" et le "qui" des appels entrants ne restent pas un mystère pour les utilisateurs. Une série d'invites vocales plus "naturelles" est actuellement testée auprès d'une sélection de propriétaires de Pixel 6 aux États-Unis. Ce dernier ajout va indéniablement imprégner une touche humaine à l'assistant d'appel Pixel alimenté par l'IA.

La fonctionnalité dépend fortement de Tensor ; indiquant une exécution de l'IA sur l'appareil. Selon Google, l'objectif est d'enrichir les fonctionnalités de l'écran d'appel tout en réduisant le nombre d'appels indésirables. L'entreprise assure que cela permettra aux utilisateurs de gagner du temps et de la tranquillité d'esprit.

Si Google reste très discret sur les détails de ce projet, l'entreprise a fait allusion en avril à l'utilisation de "l'IA conversationnelle en plusieurs étapes et plusieurs tours" pour une nouvelle mise à jour du Pixel Call Screen plus tard dans l'année. Cette initiative ambitieuse vise à renforcer les protections contre un paysage d'appels intempestifs de plus en plus sophistiqué.

Google assure à ses utilisateurs qu'il s'engage à en dire plus sur sa trajectoire de développement dans les mois à venir.