Google, telefon farklılaştırıcısı Pixel Call Assist için yenilikçi özellikleri yoğun bir şekilde test ederken, özellikle pikseller artık yalnızca piksellerden daha fazlasıdır. Yakın zamana kadar bilinmeyen bir şekilde, beta testi aşaması Mayıs ayı ortasında başladı ve ayarları için yenilenmiş bir kullanıcı arayüzünün (UI) yanı sıra arayanın kimliğini ve aramanın amacını belirten bir dizi doğal sesli uyarıyı sergiledi.

Yeni arayüzde 'Koruma seviyesi' olarak tercüme edilen ayarlar kullanıcı arayüzünün elden geçirilmesi, kullanıcılar tarafından ilk olarak Mayıs ayı sonlarında gözlemlendi. Geri bildirimlere göre, kullanıcıların bir kısmı eski ayrıntılı sürümü tercih ettiğini ifade etse de, Google'ın Pixel Call Assist ayarlarını modernize etme niyetine ulaştığı görülüyor.

Artık Maksimum, Orta ve Temel düzeyler olarak adlandırılan üç Koruma düzeyi vardır. Bunların her biri, bilinmeyen numaraların taranması ve spam reddi (Maksimum), şüpheli aramaların filtrelenmesi ve spam'in reddedilmesi (Orta) ve yalnızca kabul edilen spam'in reddedilmesi (Temel) gibi belirli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar.

Aynı zamanda Google, gelen aramaların "neden" ve "kim" olduğunun kullanıcılar için bir sır olarak kalmamasını sağlamak için de önlemler alıyor. ABD'de belirli Pixel 6 sahipleriyle daha 'doğal sesli komutlar' test ediliyor. Bu son ekleme, yapay zeka destekli Pixel Call Assist'e inkar edilemez bir şekilde insan dokunuşu katacak.

Özellik büyük ölçüde Tensor'a bağlıdır; cihazda yapay zeka yürütmeyi belirtir. Google'a göre bunun arkasındaki sebep, otomatik aramayı engellerken Arama Filtreleme yeteneklerini zenginleştirmektir. Şirket, bunun kullanıcılara zaman kazandıracağını ve iç huzurlarını artıracağını garanti ediyor.

Google, bu projenin daha ince ayrıntıları konusunda ağzı sıkı olsa da, Nisan ayında şirket, yılın ilerleyen zamanlarında Pixel Call Screen'in daha da yükseltilmesi için 'çok adımlı, çok dönüşlü konuşma AI'sından yararlanmanın ipuçlarını verdi. Bu iddialı hareket, korumalarını giderek daha karmaşık hale gelen rahatsız edici aramalara karşı güçlendirmeyi amaçlıyor.

AppMaster platformunun en son teknolojik gelişmeleri no-code çözümüne nasıl entegre ettiğine benzer şekilde, Google da gelişmiş kullanıcı memnuniyeti için modern teknolojiyi ürünlerine dahil etmeye çalışıyor. Önde gelen no-code bir araç olan AppMaster, aynı şekilde çok kısa bir süre içinde gelişmiş uygulamalar üretebilir, bu da en son teknolojinin kullanıcı deneyiminde nasıl devrim yaratabileceğinin kanıtıdır.

Google, kullanıcılarına önümüzdeki aylarda gelişimsel gidişatı hakkında daha fazla bilgi paylaşma taahhüdünü sürdüreceğini garanti eder.