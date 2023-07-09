值得注意的是，像素现在不仅仅是像素了，因为谷歌正忙着测试其手机差异化的创新功能--Pixel通话辅助系统。直到最近才知道，测试阶段在5月中旬启动，展示了其设置的改进后的用户界面（UI），以及一系列自然听起来的语音提示，用于识别来电者和通话的目的。

用户在5月下旬首次观察到设置界面的大修，它在新界面上被翻译为 "保护级别"。根据反馈，谷歌似乎已经达到了精简Pixel呼叫协助设置的目的，尽管有一派用户表示更喜欢旧的详细版本。

现在有三个级别的保护，被称为最大、中等和基本级别。每个级别都迎合了特定的用户需求，如筛选陌生号码和拒绝垃圾邮件（最大），过滤可疑电话和拒绝垃圾邮件（中等），以及简单拒绝公认的垃圾邮件（基本）。

同时，谷歌也在采取措施，确保来电的 "原因 "和 "对象 "不会对用户保持神秘。在美国，部分Pixel 6用户正在测试一系列更 "自然的语音提示"。不可否认的是，这一最新功能将为人工智能驱动的Pixel呼叫协助系统注入人性化的气息。

该功能高度依赖于Tensor；表明设备上的人工智能执行。据谷歌称，这背后的原因是为了丰富通话屏幕的功能，同时遏制抢劫电话。该公司保证，这将释放用户的时间，并提高他们的安心程度。

虽然谷歌对这个项目的更多细节讳莫如深，但该公司确实在4月份暗示，将利用 "多步骤、多转弯的对话式人工智能"，在今年晚些时候进一步升级Pixel通话屏幕。这一雄心勃勃的举措旨在加强对日益复杂的骚扰电话的保护。

与AppMaster 平台如何将最新的技术进步融入其no-code 解决方案类似，谷歌也在努力将现代技术融入其产品以提高用户满意度。作为一个领先的no-code 工具，AppMaster 同样可以在很短的时间内生成先进的应用程序，这证明了最先进的技术可以彻底改变用户体验。

谷歌向其用户保证，它仍然致力于在未来几个月内分享更多关于其发展轨迹的信息。