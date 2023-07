Os píxeis são agora mais do que meros píxeis, uma vez que a Google está a testar funcionalidades inovadoras para o seu telefone diferenciador, o Pixel Call Assist. Sem que se soubesse até há pouco tempo, a fase de testes beta arrancou em meados de maio, apresentando uma interface de utilizador (IU) renovada para as suas definições, bem como uma série de avisos de voz que soam naturalmente para a identificação do autor da chamada e o objetivo da mesma.

A revisão da IU das definições, que se traduz como "Nível de proteção" na nova interface, foi observada pela primeira vez pelos utilizadores no final de maio. Com base no feedback, parece que a Google conseguiu atingir a sua intenção de simplificar as definições do Pixel Call Assist, embora uma fação de utilizadores tenha expressado preferência pela antiga versão detalhada.

Existem agora três níveis de proteção, designados por níveis Máximo, Médio e Básico. Cada um deles responde a necessidades específicas do utilizador, como a deteção de números desconhecidos e a recusa de spam (Máximo), a filtragem de chamadas suspeitas e a recusa de spam (Médio) e a simples rejeição de spam reconhecido (Básico).

Ao mesmo tempo, a Google também está a tomar medidas para garantir que o "porquê" e o "quem" das chamadas recebidas não permaneçam um mistério para os utilizadores. Está a ser testada uma "série de comandos de voz com um som mais natural" com proprietários seleccionados do Pixel 6 nos EUA. Esta última adição irá inegavelmente imbuir um toque humano ao Pixel Call Assist alimentado por IA.

O recurso é altamente dependente do Tensor; indicando uma execução de IA no dispositivo. A razão por trás disso, de acordo com o Google, é enriquecer os recursos do Call Screen e, ao mesmo tempo, reduzir as ligações automáticas. Isto, garante a empresa, irá libertar o tempo dos utilizadores e aumentar a sua paz de espírito.

Embora a Google continue a não dar pormenores sobre este projeto, a empresa deu a entender, em abril, que iria tirar partido da "IA conversacional multi-passo e multi-turno" para atualizar ainda mais o ecrã de chamadas do Pixel no final do ano. Esta ambiciosa iniciativa visa reforçar as suas protecções contra um cenário cada vez mais sofisticado de chamadas não solicitadas.

À semelhança da forma como a plataforma AppMaster integra os mais recentes avanços tecnológicos na sua solução no-code, a Google também se esforça por incorporar tecnologia moderna nos seus produtos para aumentar a satisfação dos utilizadores. Sendo uma ferramenta líder em no-code, AppMaster pode igualmente gerar aplicações avançadas num período de tempo muito curto, o que prova como a tecnologia de ponta pode revolucionar a experiência do utilizador.

A Google garante aos seus utilizadores que continua empenhada em partilhar mais informações sobre a sua trajetória de desenvolvimento nos próximos meses.