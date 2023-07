Warto zauważyć, że piksele są teraz czymś więcej niż tylko pikselami, ponieważ Google intensywnie testuje innowacyjne funkcje dla swojego wyróżnika telefonu, Pixel Call Assist. Nieznana do niedawna faza testów beta rozpoczęła się w połowie maja, prezentując odnowiony interfejs użytkownika (UI) dla jego ustawień, a także serię naturalnie brzmiących podpowiedzi głosowych do identyfikacji dzwoniącego i celu połączenia.

Przegląd interfejsu użytkownika ustawień, który tłumaczy się jako "Poziom ochrony" w nowym interfejsie, został po raz pierwszy zaobserwowany przez użytkowników pod koniec maja. Opierając się na opiniach, wydaje się, że Google osiągnęło swój zamiar usprawnienia ustawień Pixel Call Assist, chociaż część użytkowników wyraziła preferencje dla starej, szczegółowej wersji.

Istnieją teraz trzy poziomy ochrony, nazwane maksymalnym, średnim i podstawowym. Każdy z nich zaspokaja określone potrzeby użytkowników, takie jak sprawdzanie nieznanych numerów i odrzucanie spamu (Maksymalny), filtrowanie podejrzanych połączeń i odrzucanie spamu (Średni) oraz po prostu odrzucanie potwierdzonego spamu (Podstawowy).

Jednocześnie Google podejmuje również kroki w celu zapewnienia, że "dlaczego" i "kto" połączeń przychodzących nie pozostanie tajemnicą dla użytkowników. Bardziej "naturalnie brzmiąca seria podpowiedzi głosowych" jest testowana z wybranymi właścicielami Pixela 6 w USA. Ten najnowszy dodatek niezaprzeczalnie nada ludzki charakter asystentowi połączeń Pixel Call Assist opartemu na sztucznej inteligencji.

Funkcja jest w dużym stopniu zależna od Tensor; wskazując na wykonanie AI na urządzeniu. Powodem tego, według Google, jest wzbogacenie możliwości ekranu połączeń przy jednoczesnym ograniczeniu połączeń automatycznych. Firma zapewnia, że pozwoli to użytkownikom zaoszczędzić czas i zwiększy ich spokój ducha.

Podczas gdy Google nie ujawnia szczegółów tego projektu, firma zasugerowała w kwietniu wykorzystanie "wieloetapowej, wieloobrotowej konwersacyjnej sztucznej inteligencji" do dalszej aktualizacji Pixel Call Screen w dalszej części roku. To ambitne posunięcie ma na celu zwiększenie ochrony przed coraz bardziej wyrafinowanym krajobrazem uciążliwych połączeń.

Google zapewnia swoich użytkowników, że w nadchodzących miesiącach będzie udostępniać więcej informacji na temat swojej trajektorii rozwoju.