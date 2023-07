Pixels zijn nu meer dan alleen pixels, want Google is druk bezig met het testen van innovatieve functies voor zijn telefoondifferentiator, de Pixel Call Assist. Tot voor kort was het niet bekend dat de bètatestfase halverwege mei van start ging en een vernieuwde gebruikersinterface (UI) voor de instellingen liet zien, evenals een reeks natuurlijk klinkende gesproken aanwijzingen voor de identificatie van de beller en het doel van de oproep.

De herziening van de UI voor instellingen, die zich vertaalt als 'Beschermingsniveau' op de nieuwe interface, werd eind mei voor het eerst opgemerkt door gebruikers. Op basis van de feedback lijkt het erop dat Google zijn doel heeft bereikt om de instellingen van Pixel Call Assist te stroomlijnen, hoewel een deel van de gebruikers een voorkeur heeft uitgesproken voor de oude gedetailleerde versie.

Er zijn nu drie beschermingsniveaus: Maximaal, Gemiddeld en Basis. Elk van deze niveaus is gericht op specifieke gebruikersbehoeften, zoals het screenen van onbekende nummers en het weigeren van spam (Maximum), het filteren van verdachte oproepen en het weigeren van spam (Medium), en het simpelweg weigeren van erkende spam (Basic).

Tegelijkertijd neemt Google ook maatregelen om ervoor te zorgen dat het 'waarom' en 'wie' van inkomende gesprekken geen mysterie blijft voor gebruikers. Een meer 'natuurlijk klinkende reeks spraakaanwijzingen' wordt getest met geselecteerde Pixel 6-eigenaars in de VS. Deze nieuwste toevoeging zal onmiskenbaar een menselijk tintje geven aan de AI-gestuurde Pixel Call Assist.

De functie is sterk afhankelijk van Tensor, wat duidt op een AI-uitvoering op het apparaat. De reden hierachter is volgens Google om de mogelijkheden van Call Screen te verrijken en tegelijkertijd roaming tegen te gaan. Dit, zo verzekert het bedrijf, zal tijd vrijmaken voor gebruikers en hun gemoedsrust vergroten.

Hoewel Google nog steeds geheimzinnig doet over de details van dit project, liet het bedrijf in april doorschemeren gebruik te zullen maken van 'multi-step, multi-turn conversational AI' voor een verdere upgrade van het Pixel Call Screen later dit jaar. Deze ambitieuze stap is gericht op het verbeteren van de bescherming tegen een steeds geavanceerder landschap van overlastgevende telefoontjes.

Google verzekert zijn gebruikers dat het zich blijft inzetten om meer te delen over zijn ontwikkelingstraject in de komende maanden.