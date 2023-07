In particolare, i pixel sono ora più che semplici pixel, poiché Google sta testando funzioni innovative per il suo telefono differenziato, il Pixel Call Assist. Fino a poco tempo fa, la fase di beta testing ha preso il via a metà maggio, mostrando un'interfaccia utente (UI) rinnovata per le impostazioni e una serie di messaggi vocali dal suono naturale per l'identificazione del chiamante e lo scopo della chiamata.

La revisione dell'interfaccia utente delle impostazioni, che si traduce in "Livello di protezione" sulla nuova interfaccia, è stata osservata per la prima volta dagli utenti a fine maggio. In base ai commenti ricevuti, sembra che Google abbia raggiunto l'obiettivo di semplificare le impostazioni di Pixel Call Assist, anche se una parte degli utenti ha espresso la propria preferenza per la vecchia versione dettagliata.

Ora ci sono tre livelli di protezione, denominati Massimo, Medio e Base. Ognuno di questi livelli risponde a esigenze specifiche dell'utente, come lo screening di numeri sconosciuti e la declinazione dello spam (Massimo), il filtraggio di chiamate sospette e la declinazione dello spam (Medio) e il semplice rifiuto dello spam riconosciuto (Base).

Contemporaneamente, Google sta adottando misure per garantire che il "perché" e il "chi" delle chiamate in arrivo non rimangano un mistero per gli utenti. Una serie di messaggi vocali dal suono più naturale è in fase di test con alcuni possessori di Pixel 6 negli Stati Uniti. Quest'ultima aggiunta darà innegabilmente un tocco umano al Pixel Call Assist alimentato dall'intelligenza artificiale.

La funzione dipende in larga misura da Tensor, che indica un'esecuzione AI sul dispositivo. Il motivo, secondo Google, è quello di arricchire le funzionalità della schermata delle chiamate, limitando al contempo le chiamate rapide. In questo modo, assicura l'azienda, si libererà il tempo degli utenti e si migliorerà la loro tranquillità.

Sebbene Google mantenga il massimo riserbo sui dettagli di questo progetto, ad aprile l'azienda ha accennato alla possibilità di sfruttare "l'intelligenza artificiale conversazionale a più fasi e a più turni" per un ulteriore aggiornamento del Pixel Call Screen nel corso dell'anno. Questa mossa ambiziosa mira a rafforzare le sue protezioni contro un panorama sempre più sofisticato di chiamate di disturbo.

Google assicura ai suoi utenti che si impegna a condividere ulteriori informazioni sulla sua traiettoria di sviluppo nei prossimi mesi.