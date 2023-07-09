والجدير بالذكر أن وحدات البكسل أصبحت الآن أكثر من مجرد وحدات بكسل حيث تعمل Google بنشاط على اختبار الميزات المبتكرة لميزة تمييز الهاتف ، وهي Pixel Call Assist. غير معروف حتى وقت قريب ، بدأت مرحلة الاختبار التجريبي في منتصف شهر مايو ، حيث عرضت واجهة مستخدم مُحسَّنة (UI) لإعداداتها بالإضافة إلى سلسلة من المطالبات الصوتية التي تبدو طبيعية لتحديد هوية المتصل والغرض من المكالمة.

تمت ملاحظة الإصلاح الشامل لواجهة مستخدم الإعدادات ، والتي تُترجم على أنها "مستوى الحماية" على الواجهة الجديدة ، لأول مرة من قبل المستخدمين في أواخر مايو. بناءً على التعليقات ، يبدو أن Google قد حققت نيتها في تبسيط إعدادات Pixel Call Assist ، على الرغم من أن مجموعة من المستخدمين قد أعربوا عن تفضيلهم للإصدار التفصيلي القديم.

يوجد الآن ثلاثة مستويات من الحماية ، يطلق عليها اسم المستوى الأقصى والمتوسط ​​والأساسي. يلبي كل من هذه الخدمات احتياجات المستخدم المحددة ، مثل فحص الأرقام غير المألوفة ورفض البريد العشوائي (الحد الأقصى) ، وتصفية المكالمات المشبوهة ورفض البريد العشوائي (متوسط) ، ورفض البريد العشوائي الذي تم الإقرار به (أساسي).

في الوقت نفسه ، تتخذ Google أيضًا إجراءات للتأكد من أن "لماذا" و "من" المكالمات الواردة لن تظل لغزا للمستخدمين. يتم اختبار "سلسلة صوتية طبيعية من الرسائل الصوتية" مع مالكي هواتف Pixel 6 المحددين في الولايات المتحدة. ستضفي هذه الإضافة الأخيرة بلا شك لمسة إنسانية على Pixel Call Assist الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

الميزة تعتمد بشكل كبير على Tensor ؛ يشير إلى تنفيذ AI على الجهاز. والسبب وراء ذلك ، وفقًا لـ Google ، هو إثراء إمكانات شاشة الاتصال مع كبح الاتصال الآلي. هذا ، كما تؤكد الشركة ، سيوفر وقت المستخدمين ويعزز راحة البال.

بينما لا تزال Google متكتمة بشأن التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع ، ألمحت الشركة في أبريل إلى الاستفادة من `` الذكاء الاصطناعي للمحادثات متعدد الخطوات والمتعدد الأدوار '' من أجل ترقية أخرى لشاشة Pixel Call Screen في وقت لاحق من العام. تهدف هذه الخطوة الطموحة إلى تجهيز إجراءات الحماية الخاصة بها ضد مشهد متزايد التعقيد من المكالمات المزعجة.

في سياق مماثل لكيفية دمج منصة AppMaster أحدث التطورات التكنولوجية في حل no-code ، تسعى Google جاهدة أيضًا لدمج التكنولوجيا الحديثة في منتجاتها لتعزيز رضا المستخدم. كأداة رائدة no-code ، يمكن AppMaster أيضًا إنشاء تطبيقات متقدمة في فترة زمنية قصيرة جدًا ، مما يثبت كيف يمكن لأحدث التقنيات أن تحدث ثورة في تجربة المستخدم.

تؤكد Google لمستخدميها أنها لا تزال ملتزمة بمشاركة المزيد حول مسارها التنموي في الأشهر المقبلة.