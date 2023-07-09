Примечательно, что пиксели теперь не просто пиксели, поскольку Google активно тестирует инновационные функции для своего дифференциатора телефонов - Pixel Call Assist. До недавнего времени не было известно, что в середине мая стартовала фаза бета-тестирования, в ходе которой был продемонстрирован обновленный пользовательский интерфейс (UI) для настроек, а также ряд естественно звучащих голосовых подсказок для идентификации абонента и цели звонка.

Пересмотр пользовательского интерфейса настроек, который в новом интерфейсе переводится как "Уровень защиты", был впервые замечен пользователями в конце мая. Судя по отзывам, похоже, что компания Google достигла своего намерения упростить настройки Pixel Call Assist, хотя часть пользователей выразила предпочтение старой подробной версии.

Теперь существует три уровня защиты - максимальный, средний и базовый. Каждый из них отвечает конкретным потребностям пользователя, например, проверка незнакомых номеров и отклонение спама (Максимальный), фильтрация подозрительных звонков и отклонение спама (Средний), а также просто отклонение подтвержденного спама (Базовый).

Одновременно Google также принимает меры для того, чтобы "почему" и "кто" входящих звонков не оставались загадкой для пользователей. Более "естественно звучащая серия голосовых подсказок" тестируется среди избранных владельцев Pixel 6 в США. Это последнее дополнение, несомненно, придаст человеческий оттенок Pixel Call Assist, работающему на базе ИИ.

Функция сильно зависит от Tensor, что указывает на выполнение ИИ на устройстве. Причина этого, по словам Google, заключается в расширении возможностей Call Screen и борьбе с робозвонками. Это, по заверениям компании, освободит время пользователей и повысит их душевное спокойствие.

Пока Google хранит молчание о тонкостях этого проекта, но в апреле компания намекнула на использование "многоступенчатого, многооборотного разговорного ИИ" для дальнейшего обновления Pixel Call Screen позднее в этом году. Этот амбициозный шаг направлен на усиление защиты от все более изощренного ландшафта надоедливых звонков.

Подобно тому, как платформа AppMaster интегрирует последние технологические достижения в свое решение no-code, Google также стремится внедрять современные технологии в свои продукты для повышения удовлетворенности пользователей. Будучи ведущим no-code инструментом, AppMaster также может генерировать передовые приложения за очень короткий промежуток времени, что является доказательством того, как современные технологии могут революционизировать пользовательский опыт.

Google заверяет своих пользователей, что в ближайшие месяцы компания намерена рассказать больше о траектории своего развития.