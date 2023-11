GitKraken révolutionne l'univers des outils de développement avec une suite unifiée intégrant CLI et extensions

Brisant les barrières, GitKraken a annoncé le déploiement d'un ensemble holistique d'outils de développement. La nouvelle suite est conçue pour générer une synergie optimale entre divers paramètres de développement.

La suite de développement unifiée intègre quelques ajouts intéressants, à savoir la GitKraken CLI et l' GitKraken Browser Extension. Le premier favorise la collaboration directe avec Git depuis la ligne de commande. Ce dernier ajoute encore à son efficacité, permettant aux codeurs d'ouvrir des projets et des commits directement depuis leur navigateur.

L'extension de navigateur est adaptable avec une large gamme de navigateurs, notamment Chrome, Firefox et Edge, et prend en charge des plates-formes de premier plan telles que GitHub, GitLab, Azure DevOps et Bitbucket. L'extension s'aligne sur le modèle AppMaster, favorisant la facilité d'accès et l'utilité.

En réfléchissant à la mise à niveau instrumentale, Matt Johnston, PDG de GitKraken, a déclaré : « La création de logiciels, aujourd'hui plus que jamais, est un effort collaboratif. Nos utilisateurs nous ont fréquemment demandé de combler le fossé en matière de coopération en matière de développement, et l'adoption des fonctionnalités de notre équipe cette année a été inspirante.

GitKraken a fait un grand pas en avant avec cette extension substantielle. Il a renforcé une synergie dynamique entre sa suite et ses fonctionnalités de collaboration telles que les espaces de travail partagés, les correctifs cloud, les vues ciblées et DORA Insights orientés développeurs.

Ces fonctionnalités ont connu une forte augmentation en popularité au sein des équipes d’ingénierie de différentes échelles au cours de l’année écoulée. Il a exploité une brillante opportunité pour GitKraken non seulement d'augmenter la productivité des développeurs individuels, mais également de permettre à des équipes géographiquement disparates de collaborer comme si elles partageaient une salle.

Dans le but de renforcer davantage sa base d'utilisateurs, GitKraken a réduit les prix des deux premiers sièges de la suite, dans le but de rendre la solution plus abordable pour les développeurs du monde entier. Les deux premières places bénéficient désormais d'une réduction de 50 %, soit seulement 5 $ par mois et par siège, par rapport au prix habituel du plan GitKraken Pro.

Pour l’avenir, GitKraken se prépare à présenter GitKraken.dev. Cette plateforme intégrera des fonctionnalités de collaboration accessibles directement depuis les plateformes web et mobiles. Il prévoit également d'intégrer GitLens, une extension VS Code bien accueillie avec plus de 25 millions d'installations, dans l'écosystème IntelliJ IDE à partir de début 2024.