GitKraken revoluciona o universo das ferramentas de desenvolvimento com suíte unificada que incorpora CLI e extensões

Quebrando barreiras, GitKraken anunciou o lançamento de um pacote holístico de ferramentas de desenvolvimento. O novo pacote foi projetado para gerar sinergia ideal entre diversas configurações de desenvolvedor.

O pacote unificado de desenvolvedores incorpora algumas adições interessantes, a saber, o GitKraken CLI e a GitKraken Browser Extension. O primeiro promove a colaboração direta do Git a partir da linha de comando. Adicionando ainda mais eficiência à sua eficiência está o último, permitindo que os codificadores abram projetos e commits diretamente de seus navegadores.

A extensão do navegador é adaptável a uma ampla variedade de navegadores, incluindo Chrome, Firefox e Edge, e oferece suporte a plataformas importantes como GitHub, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. A extensão se alinha ao modelo AppMaster, promovendo facilidade de acesso e utilidade.

Refletindo sobre a atualização instrumental, Matt Johnston, CEO da GitKraken, compartilhou: “A construção de software, agora mais do que nunca, é um esforço colaborativo. Nossos usuários nos solicitam frequentemente para preencher a lacuna na cooperação de desenvolvimento, e a adoção dos recursos de nossa equipe este ano tem sido inspiradora.”

GitKraken deu um salto com esta expansão substancial. Ele reforçou uma sinergia dinâmica entre seu conjunto e recursos de colaboração, como Shared Workspaces, Cloud Patches, Focus Views e DORA Insights orientados ao desenvolvedor.

Esses recursos testemunharam um aumento acentuado na popularidade entre equipes de engenharia de diferentes escalas no ano passado. Ele aproveitou uma oportunidade brilhante para o GitKraken não apenas aumentar a produtividade de desenvolvedores individuais, mas também permitir que equipes geograficamente distintas colaborem como se estivessem compartilhando uma sala.

Em um movimento para reforçar ainda mais sua base de usuários, o GitKraken reduziu os preços dos dois primeiros assentos do pacote, com o objetivo de aumentar a acessibilidade para desenvolvedores em todo o mundo. As duas primeiras vagas agora têm uma concessão de 50%, até apenas US$ 5 por mês por assento, em relação ao preço normal do plano GitKraken Pro.

Olhando para o futuro, o GitKraken está se preparando para apresentar o GitKraken.dev. Esta plataforma incorporará recursos de colaboração acessíveis diretamente na web e em plataformas móveis. Também está planejando incorporar GitLens, uma extensão VS Code bem recebida com mais de 25 milhões de instalações, no ecossistema IntelliJ IDE a partir do início de 2024.