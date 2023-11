GitKraken revolutioneert het universum van dev-tools met Unified Suite waarin CLI en extensies zijn opgenomen

GitKraken heeft de barrières doorbroken en de uitrol aangekondigd van een holistisch pakket ontwikkelingstools. De nieuwe suite is ontworpen om optimale synergie tussen verschillende ontwikkelaarsinstellingen te stimuleren.

De uniforme ontwikkelaarssuite bevat een aantal opwindende toevoegingen, namelijk de GitKraken CLI en de GitKraken Browser Extension. De eerste bevordert directe Git-samenwerking vanaf de opdrachtregel. Wat de efficiëntie nog verder vergroot, is dat laatste, waardoor programmeurs projecten en commits rechtstreeks vanuit hun browser kunnen openen.

De browserextensie is aanpasbaar met een breed scala aan browsers, waaronder Chrome, Firefox en Edge, en ondersteunt prominente platforms zoals GitHub, GitLab, Azure DevOps en Bitbucket. De extensie sluit aan bij het AppMaster model en bevordert het gemak van toegang en bruikbaarheid.

Terugkijkend op de instrumentele upgrade zei Matt Johnston, CEO van GitKraken: “Het bouwen van software is nu meer dan ooit een gezamenlijke onderneming. Onze gebruikers hebben ons regelmatig gevraagd om de kloof in de samenwerking tussen ontwikkelaars te overbruggen, en de acceptatie van onze teamfuncties dit jaar was inspirerend.”

GitKraken heeft een sprong gemaakt met deze substantiële uitbreiding. Het heeft een dynamische synergie versterkt tussen de suite en samenwerkingsfuncties zoals gedeelde werkruimten, cloudpatches, focusweergaven en op ontwikkelaars gerichte DORA Insights.

Deze functies zijn het afgelopen jaar sterk in populariteit gestegen bij technische teams van verschillende schaalgroottes. Het heeft een mooie kans voor GitKraken benut om niet alleen de productiviteit van individuele ontwikkelaars te verhogen, maar ook om geografisch verspreide teams in staat te stellen samen te werken alsof ze een kamer delen.

In een poging om zijn gebruikersbestand verder te versterken, heeft GitKraken de prijzen voor de eerste twee stoelen van de suite verlaagd, met als doel de betaalbaarheid voor ontwikkelaars wereldwijd te vergroten. Voor de eerste twee plaatsen geldt nu een concessie van 50%, tot slechts $ 5 per maand per stoel, ten opzichte van de gebruikelijke prijs van het GitKraken Pro-abonnement.

Vooruitkijkend maakt GitKraken zich op om GitKraken.dev te introduceren. Dit platform zal functies voor samenwerking bevatten die rechtstreeks toegankelijk zijn vanaf internet en mobiele platforms. Het is ook van plan om GitLens, een goed ontvangen VS Code-extensie met meer dan 25 miljoen installaties, vanaf begin 2024 op te nemen in het IntelliJ IDE-ecosysteem.