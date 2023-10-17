GitKraken меняет мир инструментов разработки с помощью унифицированного пакета, включающего интерфейс командной строки и расширения

Преодолевая барьеры, GitKraken объявил о выпуске целостного пакета инструментов разработки. Новый пакет предназначен для обеспечения оптимального взаимодействия между различными настройками разработчиков.

Унифицированный пакет разработчика включает в себя несколько интересных дополнений, а именно GitKraken CLI и GitKraken Browser Extension. Первый способствует прямому сотрудничеству с Git из командной строки. Последнее повышает его эффективность, позволяя программистам открывать проекты и совершать коммиты прямо из своих браузеров.

Расширение для браузера адаптируется к широкому спектру браузеров, включая Chrome, Firefox и Edge, и поддерживает такие известные платформы, как GitHub, GitLab, Azure DevOps и Bitbucket. Расширение соответствует модели AppMaster, обеспечивая простоту доступа и полезность.

Размышляя об инструментальном обновлении, Мэтт Джонстон, генеральный директор GitKraken, поделился: «Создание программного обеспечения сейчас, как никогда, является совместным делом. Наши пользователи часто просили нас устранить разрыв в сотрудничестве разработчиков, и внедрение функций нашей команды в этом году было вдохновляющим».

GitKraken сделал шаг вперед благодаря этому существенному расширению. Он усилил динамическую синергию между своим пакетом и функциями совместной работы, такими как общие рабочие пространства, облачные патчи, Focus View и ориентированная на разработчиков DORA Insights.

В прошлом году популярность этих функций среди инженерных команд разного масштаба резко возросла. Это дало GitKraken прекрасную возможность не только повысить производительность отдельных разработчиков, но и дать возможность географически разным командам сотрудничать, как если бы они жили в одной комнате.

Стремясь еще больше расширить свою базу пользователей, GitKraken снизил цены на первые два места пакета, стремясь повысить доступность программного обеспечения для разработчиков во всем мире. Первые два места теперь предоставляются со скидкой 50%, всего до 5 долларов в месяц за место, по сравнению с обычной ценой плана GitKraken Pro.

Заглядывая в будущее, GitKraken готовится представить GitKraken.dev. Эта платформа будет включать функции для совместной работы, доступные непосредственно из Интернета и мобильных платформ. Начиная с начала 2024 года компания также планирует включить GitLens, хорошо принятое расширение VS Code с более чем 25 миллионами установок, в экосистему IntelliJ IDE.