GitKraken rewolucjonizuje wszechświat narzędzi deweloperskich dzięki ujednoliconemu pakietowi obejmującemu interfejs CLI i rozszerzenia

Przełamując bariery, GitKraken ogłosił wdrożenie całościowego pakietu narzędzi programistycznych. Nowy pakiet został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu optymalnej synergii pomiędzy różnymi ustawieniami programistów.

Ujednolicony pakiet programistów zawiera kilka ekscytujących dodatków, a mianowicie GitKraken CLI i GitKraken Browser Extension. Ta pierwsza sprzyja bezpośredniej współpracy z Gitem z poziomu wiersza poleceń. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym jego efektywność jest to drugie, umożliwiające programistom otwieranie projektów i zatwierdzanie bezpośrednio z przeglądarek.

Rozszerzenie przeglądarki można dostosować do szerokiej gamy przeglądarek, w tym Chrome, Firefox i Edge, i obsługuje popularne platformy, takie jak GitHub, GitLab, Azure DevOps i Bitbucket. Rozszerzenie jest zgodne z modelem AppMaster, promując łatwość dostępu i użyteczność.

Zastanawiając się nad instrumentalną modernizacją, Matt Johnston, dyrektor generalny GitKraken, powiedział: „Tworzenie oprogramowania, teraz bardziej niż kiedykolwiek, jest przedsięwzięciem opartym na współpracy. Użytkownicy często prosili nas o wypełnienie luki we współpracy z programistami, a wykorzystanie funkcji naszego zespołu w tym roku było inspirujące”.

GitKraken dokonał skoku dzięki tej znacznej ekspansji. Wzmocnił dynamiczną synergię między swoim pakietem a funkcjami współpracy, takimi jak wspólne obszary robocze, poprawki w chmurze, widoki fokusowe i zorientowane na programistów DORA Insights.

W zeszłym roku popularność tych funkcji gwałtownie wzrosła w zespołach inżynierskich różnej skali. Wykorzystało to świetną okazję dla GitKraken, aby nie tylko zwiększyć produktywność poszczególnych programistów, ale także umożliwić zespołom rozproszonym geograficznie współpracę tak, jakby dzieliły pokój.

Chcąc jeszcze bardziej wzmocnić swoją bazę użytkowników, GitKraken obniżył ceny pierwszych dwóch stanowisk pakietu, mając na celu zwiększenie przystępności cenowej dla programistów na całym świecie. Pierwsze dwa miejsca są teraz objęte rabatem w wysokości 50%, do zaledwie 5 dolarów miesięcznie na stanowisko, w porównaniu ze zwykłą ceną planu GitKraken Pro.

Patrząc w przyszłość, GitKraken przygotowuje się do wprowadzenia GitKraken.dev. Platforma ta będzie zawierać funkcje współpracy dostępne bezpośrednio z platform internetowych i mobilnych. Planuje także włączenie GitLens, dobrze przyjętego rozszerzenia VS Code z ponad 25 milionami instalacji, do ekosystemu IntelliJ IDE począwszy od początku 2024 roku.