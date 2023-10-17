GitKraken, CLI ve Uzantıları İçeren Birleşik Paket ile Geliştirici Araçları Evreninde Devrim Yaratıyor

Engelleri yıkan GitKraken, bütünsel bir geliştirme araçları paketinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni paket, çeşitli geliştirici ayarları arasında optimum sinerjiyi sağlamak üzere tasarlandı.

Birleşik geliştirici paketi, GitKraken CLI ve GitKraken Browser Extension gibi birkaç heyecan verici eklemeyi içerir. İlki, Git işbirliğini komut satırından doğrudan teşvik eder. Verimliliğini daha da artıran şey, kodlayıcıların projeleri ve taahhütleri doğrudan tarayıcılarından açmasına olanak tanıyan ikincisidir.

Tarayıcı uzantısı, Chrome, Firefox ve Edge dahil olmak üzere çok çeşitli tarayıcılarla uyarlanabilir ve GitHub, GitLab, Azure DevOps ve Bitbucket gibi önde gelen platformları destekler. Uzantı, AppMaster modeliyle uyumlu olup erişim ve kullanım kolaylığını destekler.

Araçsal yükseltme hakkında konuşan GitKraken CEO'su Matt Johnston şunları paylaştı: "Yazılım oluşturma artık her zamankinden daha fazla işbirliğine dayalı bir çabadır. Kullanıcılarımız tarafından geliştirici işbirliğindeki boşluğu doldurmamız yönünde sık sık talepte bulunuldu ve bu yıl ekip özelliklerinin benimsenmesi ilham verici oldu."

GitKraken bu önemli genişlemeyle bir adım attı. Paketi ile Paylaşılan Çalışma Alanları, Bulut Yamaları, Odak Görünümleri ve geliştirici odaklı DORA Insights gibi işbirliği özellikleri arasındaki dinamik sinerjiyi güçlendirdi.

Bu özellikler, geçtiğimiz yıl farklı ölçeklerdeki mühendislik ekipleri arasında popülerliğin keskin bir şekilde arttığına tanık oldu. GitKraken için sadece bireysel geliştiricilerin üretkenliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda coğrafi olarak farklı ekiplerin sanki aynı odayı paylaşıyormuş gibi işbirliği yapmasına olanak sağlamak için parlak bir fırsattan yararlandı.

GitKraken, kullanıcı tabanını daha da güçlendirmek amacıyla paketin ilk iki koltuğunun fiyatlarını düşürdü ve geliştiricilerin dünya çapında satın alınabilirliğini artırmayı hedefledi. İlk iki yer artık GitKraken Pro planının normal fiyatından koltuk başına ayda sadece 5 dolara kadar %50 indirimle sunuluyor.

İleriye baktığımızda GitKraken, GitKraken.dev'i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu platform, doğrudan web ve mobil platformlardan erişilebilen işbirliğine yönelik özellikleri içerecektir. Ayrıca, 25 milyondan fazla yüklemeye sahip, iyi karşılanan bir VS Code uzantısı olan GitLens'i 2024'ün başlarından itibaren IntelliJ IDE ekosistemine dahil etmeyi planlıyor.