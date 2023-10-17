تُحدث GitKraken ثورة في عالم أدوات التطوير من خلال مجموعة موحدة تتضمن واجهة سطر الأوامر (CLI) والإضافات

لكسر الحواجز، أعلنت GitKraken عن طرح حزمة شاملة من أدوات التطوير. تم تصميم المجموعة الجديدة لتحقيق التآزر الأمثل بين إعدادات المطورين المتنوعة.

تشتمل مجموعة المطورين الموحدة على اثنين من الإضافات المثيرة، وهما GitKraken CLI و GitKraken Browser Extension. الأول يعزز التعاون المباشر مع Git من سطر الأوامر. وهذا الأخير يزيد من كفاءته، مما يمكّن المبرمجين من فتح المشاريع والالتزام مباشرة من متصفحاتهم.

ملحق المتصفح قابل للتكيف مع مجموعة واسعة من المتصفحات بما في ذلك Chrome وFirefox وEdge ويدعم الأنظمة الأساسية البارزة مثل GitHub وGitLab وAzure DevOps وBitbucket. يتوافق الامتداد مع نموذج AppMaster ، مما يعزز سهولة الوصول والفائدة.

وفي معرض تعليقه على ترقية الأدوات، قال مات جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة GitKraken، "إن بناء البرمجيات، الآن أكثر من أي وقت مضى، هو مسعى تعاوني. لقد طلب منا المستخدمون بشكل متكرر سد الفجوة في التعاون في مجال التطوير، وكان استيعاب ميزات فريقنا هذا العام ملهمًا.

لقد حققت GitKraken قفزة كبيرة مع هذا التوسع الكبير. لقد عزز التآزر الديناميكي بين مجموعته وميزات التعاون مثل مساحات العمل المشتركة، والتصحيحات السحابية، وطرق عرض التركيز، وDORA Insights الموجهة للمطورين.

وقد شهدت هذه الميزات ارتفاعًا حادًا في شعبيتها عبر الفرق الهندسية ذات المقاييس المختلفة في العام الماضي. لقد استغلت فرصة مشرقة لـ GitKraken ليس فقط لزيادة إنتاجية المطورين الفرديين ولكن أيضًا لتمكين الفرق المتباينة جغرافيًا من التعاون كما لو كانوا يتشاركون غرفة واحدة.

في خطوة لتعزيز قاعدة مستخدميها بشكل أكبر، خفضت GitKraken أسعار أول مقعدين في المجموعة، بهدف تعزيز القدرة على تحمل التكاليف للمطورين على مستوى العالم. يأتي أول مكانين الآن بخصم قدره 50%، أي أقل من 5 دولارات شهريًا لكل مقعد، من السعر المعتاد لخطة GitKraken Pro.

وبالتطلع إلى المستقبل، تستعد GitKraken لتقديم GitKraken.dev. ستتضمن هذه المنصة ميزات للتعاون يمكن الوصول إليها مباشرة من منصات الويب والهواتف المحمولة. وتخطط أيضًا لدمج GitLens، وهو امتداد VS Code تم استقباله جيدًا مع أكثر من 25 مليون عملية تثبيت، في النظام البيئي IntelliJ IDE بدءًا من أوائل عام 2024.