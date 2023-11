GitKraken rivoluziona l'universo degli strumenti di sviluppo con la suite unificata che incorpora CLI ed estensioni

Rompendo le barriere, GitKraken ha annunciato il lancio di un pacchetto olistico di strumenti di sviluppo. La nuova suite è progettata per favorire una sinergia ottimale tra le diverse impostazioni degli sviluppatori.

La suite per sviluppatori unificata incorpora un paio di interessanti aggiunte, vale a dire la GitKraken CLI e l' GitKraken Browser Extension. Il primo favorisce la collaborazione diretta con Git dalla riga di comando. Ulteriore aumento della sua efficienza è quest'ultimo, che consente ai programmatori di aprire progetti e impegnarsi direttamente dai loro browser.

L'estensione del browser è adattabile a un'ampia gamma di browser tra cui Chrome, Firefox ed Edge e supporta piattaforme importanti come GitHub, GitLab, Azure DevOps e Bitbucket. L'estensione si allinea al modello AppMaster, promuovendo facilità di accesso e utilità.

Riflettendo sull'aggiornamento strumentale, Matt Johnston, CEO di GitKraken, ha condiviso: “La creazione di software, ora più che mai, è uno sforzo collaborativo. I nostri utenti ci hanno chiesto spesso di colmare il divario nella cooperazione tra sviluppatori e l’adozione delle funzionalità del nostro team quest’anno è stata stimolante”.

GitKraken ha fatto un salto di qualità con questa sostanziale espansione. Ha rafforzato una sinergia dinamica tra la sua suite e funzionalità di collaborazione come spazi di lavoro condivisi, patch cloud, visualizzazioni focus e DORA Insights orientati agli sviluppatori.

Queste funzionalità hanno testimoniato un forte aumento di popolarità tra i team di ingegneri di diverse dimensioni nell’ultimo anno. Ha sfruttato una brillante opportunità per GitKraken non solo di aumentare la produttività dei singoli sviluppatori, ma anche di consentire a team geograficamente disparati di collaborare come se condividessero una stanza.

Nel tentativo di rafforzare ulteriormente la propria base di utenti, GitKraken ha tagliato i prezzi per le prime due postazioni della suite, con l'obiettivo di aumentare l'accessibilità economica per gli sviluppatori a livello globale. I primi due posti ora hanno una riduzione del 50%, fino a soli $ 5 al mese per posto, rispetto al prezzo normale del piano GitKraken Pro.

Guardando al futuro, GitKraken si sta preparando a presentare GitKraken.dev. Questa piattaforma incorporerà funzionalità per la collaborazione accessibili direttamente dal web e dalle piattaforme mobili. Si prevede inoltre di incorporare GitLens, un'estensione VS Code ben accolta con oltre 25 milioni di installazioni, nell'ecosistema IntelliJ IDE a partire dall'inizio del 2024.