GitKraken 通过整合 CLI 和扩展的统一套件彻底改变了开发工具世界

GitKraken打破了障碍，宣布推出一整套开发工具。新套件旨在推动不同开发人员设置之间的最佳协同作用。

统一的开发人员套件包含一些令人兴奋的附加功能，即GitKraken CLI和GitKraken Browser Extension 。前者促进从命令行直接进行 Git 协作。后者进一步提高了其效率，使编码人员能够直接从浏览器打开项目并提交。

该浏览器扩展适用于多种浏览器，包括 Chrome、Firefox 和 Edge，并支持 GitHub、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket 等知名平台。该扩展与AppMaster模型保持一致，提高了访问的便利性和实用性。

GitKraken 首席执行官马特·约翰斯顿 (Matt Johnston) 在回顾工具升级时表示：“软件构建现在比以往任何时候都更加需要协作努力。用户经常要求我们弥合开发合作方面的差距，今年我们团队功能的采用令人鼓舞。”

GitKraken 通过这次大幅扩展实现了飞跃。它加强了其套件与共享工作空间、云补丁、焦点视图和面向开发人员的 DORA Insights 等协作功能之间的动态协同作用。

在过去的一年里，这些功能在不同规模的工程团队中的受欢迎程度急剧上升。它为 GitKraken 提供了一个绝佳的机会，不仅可以提高单个开发人员的生产力，还可以使不同地理位置的团队能够像共享一个房间一样进行协作。

为了进一步扩大其用户群，GitKraken 大幅降低了该套件前两个席位的价格，旨在提高全球开发者的负担能力。前两个席位现在比 GitKraken Pro 计划的通常价格优惠 50%，每个席位每月仅 5 美元。

展望未来，GitKraken 正准备推出 GitKraken.dev。该平台将包含可直接从网络和移动平台访问的协作功能。它还计划从 2024 年初开始将 GitLens（一款广受好评的 VS Code 扩展，安装量超过 2500 万次）纳入 IntelliJ IDE 生态系统。