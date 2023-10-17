🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

GitKraken 通过整合 CLI 和扩展的统一套件彻底改变了开发工具世界

Oct 17, 2023
GitKraken 通过整合 CLI 和扩展的统一套件彻底改变了开发工具世界

GitKraken打破了障碍，宣布推出一整套开发工具。新套件旨在推动不同开发人员设置之间的最佳协同作用。

统一的开发人员套件包含一些令人兴奋的附加功能，即GitKraken CLIGitKraken Browser Extension 。前者促进从命令行直接进行 Git 协作。后者进一步提高了其效率，使编码人员能够直接从浏览器打开项目并提交。

该浏览器扩展适用于多种浏览器，包括 Chrome、Firefox 和 Edge，并支持 GitHub、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket 等知名平台。该扩展与AppMaster模型保持一致，提高了访问的便利性和实用性。

GitKraken 首席执行官马特·约翰斯顿 (Matt Johnston) 在回顾工具升级时表示：“软件构建现在比以往任何时候都更加需要协作努力。用户经常要求我们弥合开发合作方面的差距，今年我们团队功能的采用令人鼓舞。”

GitKraken 通过这次大幅扩展实现了飞跃。它加强了其套件与共享工作空间、云补丁、焦点视图和面向开发人员的 DORA Insights 等协作功能之间的动态协同作用。

在过去的一年里，这些功能在不同规模的工程团队中的受欢迎程度急剧上升。它为 GitKraken 提供了一个绝佳的机会，不仅可以提高单个开发人员的生产力，还可以使不同地理位置的团队能够像共享一个房间一样进行协作。

为了进一步扩大其用户群，GitKraken 大幅降低了该套件前两个席位的价格，旨在提高全球开发者的负担能力。前两个席位现在比 GitKraken Pro 计划的通常价格优惠 50%，每个席位每月仅 5 美元。

展望未来，GitKraken 正准备推出 GitKraken.dev。该平台将包含可直接从网络和移动平台访问的协作功能。它还计划从 2024 年初开始将 GitLens（一款广受好评的 VS Code 扩展，安装量超过 2500 万次）纳入 IntelliJ IDE 生态系统。

相关帖子

推出 Uno Platform 5.0：通过新的增强功能将生产力提高五倍
date Nov 03, 2023
推出 Uno Platform 5.0：通过新的增强功能将生产力提高五倍
开源 Uno 平台的最新版本 5.0 上线了许多新功能，有望将生产力输出提高五倍。
Open Source Software Development
SmartBear 推出更新的 BugSnag、开发者 API 门户和增强的 Zephyr Squad Cloud
date Nov 03, 2023
SmartBear 推出更新的 BugSnag、开发者 API 门户和增强的 Zephyr Squad Cloud
最近，SmartBear 在增强其产品组合方面取得了重大进展，更新了三款产品，包括 BugSnag、SwaggerHub Portal 和 Zephyr Squad Cloud。
Software Development Updates
Visual Studio Code 1.84 提升了可访问性和可定制性，增强了 Python 扩展
date Nov 03, 2023
Visual Studio Code 1.84 提升了可访问性和可定制性，增强了 Python 扩展
VS Code 的最新版本 1.84 加大了对可访问性和可定制性的关注，并对其 Python 扩展进行了实质性增强。
Software Development Updates
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实