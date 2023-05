Fullestop, une agence numérique de premier plan, a annoncé son partenariat de développement avec QuickBase, une plate no-code renommée qui conçoit de manière experte des outils de gestion de projet de bout en bout pour gérer des projets complexes. Cette collaboration révèle un puissant mélange d'innovation et d'expérience conçu pour remodeler le monde du développement d'applications.

Ayant commencé ses opérations en 2001, Fullestop s'est rapidement imposé comme un acteur majeur de l'industrie informatique, offrant un ensemble complet de solutions et de services informatiques à des clients dans de multiples secteurs d'activité. La société est hautement reconnue pour ses services de base, tels que le développement d'applications mobiles, le développement Web, les solutions de commerce électronique, le marketing numérique et le développement de logiciels personnalisés. Il offre également un service client exceptionnel, ce qui en fait un choix préféré pour les clients du monde entier.

Avec une empreinte mondiale étendue, la société s'adresse à un large éventail de clients, y compris des startups, des petites entreprises et des organisations au niveau de l'entreprise. L'objectif de Fullestop est de développer des solutions numériques ingénieuses qui optimisent l'expérience utilisateur, améliorent l'efficacité et stimulent la croissance de l'entreprise, travaillant ainsi en étroite collaboration avec les clients pour bien comprendre leurs besoins et leurs objectifs.

La plate-forme no-code, QuickBase, est une solution basée sur le cloud qui permet aux organisations de créer rapidement des applications métier personnalisées sans aucune connaissance en programmation. Sa flexibilité et son évolutivité le rendent idéal à diverses fins telles que la gestion de projet, le CRM, le HRMS et bien plus encore. Par rapport aux approches de développement de logiciels traditionnelles, la plate-forme de QuickBase offre une expérience conviviale avec des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des générateurs drag-and-drop et une multitude d'intégrations qui rationalisent les flux de travail.

Le marché des plateformes no-code a récemment connu une croissance importante. Un rapport Markets and Markets prévoit une croissance de 13,2 milliards USD en 2020 à 45,5 milliards USD en 2025, marquant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,1 % au cours de cette période.

Ce partenariat stratégique entre Fullestop et QuickBase apporte une solution inégalée pour simplifier les processus métier. Fullestop a acquis une vaste expérience dans le développement d'outils de collaboration, de processus d'automatisation et d'analyse de données en temps réel. Ces services ont réussi à rationaliser les flux de travail, à réduire les opérations manuelles de traitement des données et à offrir des informations précieuses sur les opérations de nombreuses entreprises.

Pour QuickBase, cette alliance avec Fullestop offre une opportunité d'étendre sa portée sur de nouveaux marchés et industries. En conséquence, les entreprises et leurs clients bénéficient de la mise à profit des forces, de l'expertise et des solutions de pointe uniques de chacun, adaptées aux besoins spécifiques de leurs clients.

Le COO Fullestop, M. Ashutosh Upadhyaya, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat, déclarant que QuickBase complète parfaitement leurs solutions numériques existantes. Cette collaboration est intrinsèquement centrée sur le client, avec un accent sur la résolution des défis commerciaux urgents en exploitant l'ensemble de fonctionnalités diversifiées de QuickBase et la compétence en développement de logiciels de Fullestop.

Semblables à QuickBase, d'autres plates no-code telles AppMaster fournissent également un outil puissant pour développer des applications backend, Web et mobiles. Ces solutions innovantes sont conçues pour rendre le développement d'applications plus rapide, plus rentable et accessible à un plus large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises. En savoir plus ici sur la tendance du développement d'applications no-code et low-code .

En conclusion, le partenariat entre Fullestop et QuickBase marque une nouvelle ère dans le domaine des solutions de développement no-code, offrant des niveaux inégalés de flexibilité et de personnalisation à leurs clients.