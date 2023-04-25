Fullestop, цифровое агентство высшего уровня, объявило о своем партнерстве с QuickBase, известной платформой разработки no-code, которая профессионально разрабатывает сквозные инструменты управления проектами для обработки сложных проектов. Это сотрудничество демонстрирует мощную смесь инноваций и опыта, призванную изменить мир разработки приложений.

Начав свою деятельность в 2001 году, Fullestop быстро зарекомендовала себя как крупный игрок в ИТ-индустрии, предлагая полный набор ИТ-решений и услуг клиентам из различных секторов бизнеса. Компания широко известна своими основными услугами, такими как разработка мобильных приложений, веб-разработка, решения для электронной коммерции, цифровой маркетинг и разработка программного обеспечения на заказ. Он также может похвастаться превосходным обслуживанием клиентов, что делает его предпочтительным выбором для клиентов по всему миру.

Обладая обширным глобальным присутствием, компания обслуживает широкий круг клиентов, включая стартапы, малый бизнес и организации корпоративного уровня. Целью Fullestop является разработка оригинальных цифровых решений, которые оптимизируют взаимодействие с пользователем, повышают эффективность и стимулируют рост бизнеса, тем самым тесно сотрудничая с клиентами, чтобы полностью понять их требования и цели.

Платформа QuickBase no-code — это облачное решение, которое позволяет организациям быстро создавать пользовательские бизнес-приложения без каких-либо знаний в области программирования. Его гибкость и масштабируемость делают его идеальным для различных целей, таких как управление проектами, CRM, HRMS и многое другое. По сравнению с традиционными подходами к разработке программного обеспечения платформа QuickBase предлагает удобный интерфейс с такими функциями, как настраиваемые шаблоны, конструкторы drag-and-drop и множество интеграций, которые оптимизируют рабочие процессы.

Рынок платформ no-code в последнее время стал свидетелем значительного роста. В отчете Markets and Markets прогнозируется рост с 13,2 млрд долларов США в 2020 году до 45,5 млрд долларов США в 2025 году, что означает, что совокупный годовой темп роста (CAGR) за этот период составит 28,1%.

Это стратегическое партнерство между Fullestop и QuickBase предлагает беспрецедентное решение для упрощения бизнес-процессов. Fullestop накопила обширный опыт в разработке инструментов для совместной работы, процессов автоматизации и анализа данных в реальном времени. Эти сервисы успешно оптимизировали рабочие процессы, сократили количество операций по ручной обработке данных и предоставили ценную информацию об операциях для многих предприятий.

Для QuickBase этот союз с Fullestop дает возможность выйти на новые рынки и отрасли. В результате как компании, так и их клиенты получают выгоду от использования уникальных сильных сторон, опыта и передовых решений друг друга, адаптированных к конкретным потребностям их клиентов.

Главный операционный директор Fullestop, г-н Ашутош Упадхьяя, выразил свое восхищение партнерством, заявив, что QuickBase прекрасно дополняет их существующие цифровые решения. Это сотрудничество по своей сути ориентировано на клиента и направлено на решение неотложных бизнес-задач за счет использования разнообразного набора функций QuickBase и опыта разработки программного обеспечения Fullestop.

Подобно QuickBase, другие платформы no-code такие как AppMaster также предоставляют мощный инструмент для разработки серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Эти инновационные решения призваны сделать разработку приложений более быстрой, экономичной и доступной для более широкого круга клиентов, от малого бизнеса до крупного бизнеса. Подробнее о тенденциях разработки приложений no-code и low-code читайте здесь .

В заключение, партнерство между Fullestop и QuickBase знаменует собой новую эру в области решений для разработки no-code, предлагая своим клиентам непревзойденный уровень гибкости и настройки.