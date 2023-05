Fullestop, eine erstklassige Digitalagentur, hat ihre Entwicklungspartnerschaft mit QuickBase, einer renommierten no-code Entwicklungsplattform, die fachmännisch End-to-End-Projektmanagement-Tools für die Abwicklung komplexer Projekte entwickelt, bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit offenbart eine starke Mischung aus Innovation und Erfahrung, die darauf abzielt, die Welt der Anwendungsentwicklung neu zu gestalten.

Nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit im Jahr 2001 etablierte sich Fullestop schnell als ein wichtiger Akteur in der IT-Branche und bot Kunden aus verschiedenen Geschäftsbereichen ein umfassendes Angebot an IT-Lösungen und -Dienstleistungen an. Das Unternehmen genießt hohe Anerkennung für seine Kerndienstleistungen wie Entwicklung mobiler Apps, Webentwicklung, E-Commerce-Lösungen, digitales Marketing und kundenspezifische Softwareentwicklung. Es bietet auch einen hervorragenden Kundenservice, was es zu einer bevorzugten Wahl für Kunden weltweit macht.

Mit einer umfassenden globalen Präsenz bedient das Unternehmen eine breite Palette von Kunden, darunter Start-ups, kleine Unternehmen und Organisationen auf Unternehmensebene. Das Ziel von Fullestop ist es, ausgeklügelte digitale Lösungen zu entwickeln, die die Benutzererfahrung optimieren, die Effizienz steigern und das Geschäftswachstum vorantreiben, und dabei eng mit Kunden zusammenarbeiten, um deren Anforderungen und Ziele vollständig zu verstehen.

Die no-code Plattform QuickBase ist eine Cloud-basierte Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, schnell benutzerdefinierte Geschäftsanwendungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Seine Flexibilität und Skalierbarkeit machen es ideal für verschiedene Zwecke wie Projektmanagement, CRM, HRMS und vieles mehr. Im Vergleich zu herkömmlichen Softwareentwicklungsansätzen bietet die Plattform von QuickBase eine benutzerfreundliche Erfahrung mit Funktionen wie anpassbaren Vorlagen, drag-and-drop Buildern und einer Vielzahl von Integrationen, die Arbeitsabläufe optimieren.

Der Markt no-code Plattformen hat in letzter Zeit ein deutliches Wachstum erlebt. Ein Bericht von Markets and Markets prognostiziert ein Wachstum von 13,2 Mrd. USD im Jahr 2020 auf 45,5 Mrd. USD im Jahr 2025, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,1 % in diesem Zeitraum entspricht.

Diese strategische Partnerschaft zwischen Fullestop und QuickBase bringt eine beispiellose Lösung zur Vereinfachung von Geschäftsprozessen hervor. Fullestop hat umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Collaboration-Tools, Automatisierungsprozessen und Echtzeit-Datenanalysen gesammelt. Diese Dienste haben Arbeitsabläufe erfolgreich optimiert, manuelle Datenverarbeitungsvorgänge reduziert und zahlreichen Unternehmen wertvolle Einblicke in den Betrieb geboten.

Für QuickBase bietet diese Allianz mit Fullestop die Möglichkeit, seine Reichweite auf neue Märkte und Branchen auszudehnen. Infolgedessen profitieren sowohl Unternehmen als auch ihre Kunden davon, die einzigartigen Stärken, das Fachwissen und die innovativen Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind, gegenseitig zu nutzen.

Der COO Fullestop, Mr. Ashutosh Upadhyaya, drückte seine Begeisterung über die Partnerschaft aus und erklärte, dass QuickBase ihre bestehenden digitalen Lösungen perfekt ergänzt. Diese Zusammenarbeit ist von Natur aus kundenorientiert und konzentriert sich auf die Lösung dringender geschäftlicher Herausforderungen durch Nutzung des vielfältigen Funktionsumfangs von QuickBase und der Softwareentwicklungskompetenz von Fullestop.

Ähnlich wie QuickBase bieten auch andere no-code Plattformen wie AppMaster ein leistungsstarkes Tool zur Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Diese innovativen Lösungen wurden entwickelt, um die Anwendungsentwicklung schneller, kostengünstiger und für ein breiteres Kundenspektrum, von kleinen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen, zugänglich zu machen. Lesen Sie hier mehr über den Trend der no-code und low-code App-Entwicklung .

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Partnerschaft zwischen Fullestop und QuickBase eine neue Ära im Bereich der no-code Entwicklungslösungen markiert und ihren Kunden ein unübertroffenes Maß an Flexibilität und Anpassung bietet.