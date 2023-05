Fullestop, czołowa agencja cyfrowa, ogłosiła rozpoczęcie współpracy programistycznej z QuickBase, znaną platformą programistyczną no-code która fachowo projektuje kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami do obsługi złożonych projektów. Ta współpraca ujawnia potężną mieszankę innowacji i doświadczenia zaprojektowaną w celu przekształcenia świata tworzenia aplikacji.

Po rozpoczęciu działalności w 2001 roku, Fullestop szybko zyskała pozycję głównego gracza w branży IT, oferując kompleksowy zestaw rozwiązań i usług IT klientom z wielu sektorów biznesowych. Firma jest wysoko ceniona za swoje podstawowe usługi, takie jak tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, rozwiązania e-commerce, marketing cyfrowy i tworzenie oprogramowania na zamówienie. Oferuje również doskonałą obsługę klienta, co czyni go preferowanym wyborem dla klientów na całym świecie.

Dzięki rozległemu globalnemu zasięgowi firma obsługuje szeroką gamę klientów, w tym start-upy, małe firmy i organizacje na poziomie korporacyjnym. Celem Fullestop jest opracowywanie pomysłowych rozwiązań cyfrowych, które optymalizują doświadczenia użytkowników, zwiększają wydajność i napędzają rozwój biznesu, a tym samym ściśle współpracują z klientami, aby w pełni zrozumieć ich wymagania i cele.

Platforma no-code, QuickBase, to rozwiązanie oparte na chmurze, które umożliwia organizacjom szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych bez wiedzy programistycznej. Jego elastyczność i skalowalność sprawiają, że idealnie nadaje się do różnych celów, takich jak zarządzanie projektami, CRM, HRMS i wiele innych. W porównaniu z tradycyjnym podejściem do tworzenia oprogramowania, platforma QuickBase oferuje przyjazne dla użytkownika środowisko dzięki funkcjom, takim jak konfigurowalne szablony, narzędzia do tworzenia metodą drag-and-drop ” oraz liczne integracje, które usprawniają przepływy pracy.

Rynek platform no-code odnotował ostatnio znaczny wzrost. Raport Markets and Markets przewiduje wzrost z 13,2 mld USD w 2020 r. do 45,5 mld USD w 2025 r., co oznacza łączną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 28,1% w tym okresie.

To strategiczne partnerstwo pomiędzy Fullestop i QuickBase zapewnia niezrównane rozwiązanie upraszczające procesy biznesowe. Fullestop zdobył rozległe doświadczenie w opracowywaniu narzędzi do współpracy, automatyzacji procesów i analiz danych w czasie rzeczywistym. Usługi te z powodzeniem usprawniły przepływy pracy, ograniczyły ręczne operacje związane z obsługą danych i zaoferowały cenny wgląd w operacje dla wielu firm.

Dla QuickBase ten sojusz z Fullestop daje możliwość rozszerzenia zasięgu na nowe rynki i branże. W rezultacie zarówno firmy, jak i ich klienci czerpią korzyści z wzajemnego wykorzystywania swoich unikalnych mocnych stron, wiedzy specjalistycznej i najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb ich klientów.

Dyrektor operacyjny Fullestop, Ashutosh Upadhyaya, wyraził podekscytowanie współpracą, stwierdzając, że QuickBase doskonale uzupełnia ich istniejące rozwiązania cyfrowe. Ta współpraca jest z natury skoncentrowana na kliencie, z naciskiem na rozwiązywanie palących wyzwań biznesowych poprzez wykorzystanie różnorodnego zestawu funkcji QuickBase i biegłości w tworzeniu oprogramowania Fullestop.

Podobnie jak QuickBase, inne platformy no-code takie jak AppMaster, również zapewniają potężne narzędzie do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Te innowacyjne rozwiązania mają na celu szybsze, bardziej ekonomiczne i dostępne tworzenie aplikacji dla szerszego grona klientów, od małych firm po przedsiębiorstwa. Przeczytaj więcej o trendzie tworzenia aplikacji no-code i low-code .

Podsumowując, partnerstwo pomiędzy Fullestop i QuickBase wyznacza nową erę w dziedzinie rozwiązań programistycznych no-code, oferując swoim klientom niezrównany poziom elastyczności i dostosowywania.