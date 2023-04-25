Üst düzey bir dijital ajans olan Fullestop, karmaşık projelerin üstesinden gelmek için uçtan uca proje yönetimi araçlarını ustalıkla tasarlayan ünlü bir no-code geliştirme platformu olan QuickBase ile geliştirme ortaklığını duyurdu. Bu işbirliği, uygulama geliştirme dünyasını yeniden şekillendirmek için tasarlanmış güçlü bir yenilik ve deneyim karışımını ortaya koyuyor.

2001 yılında faaliyetlerine başlayan Fullestop, birden fazla iş sektöründeki müşterilere kapsamlı bir BT çözümleri ve hizmetleri seti sunarak BT endüstrisinde hızla önemli bir oyuncu haline geldi. Şirket, mobil uygulama geliştirme, web geliştirme, e-ticaret çözümleri, dijital pazarlama ve özel yazılım geliştirme gibi temel hizmetleriyle tanınmaktadır. Ayrıca olağanüstü müşteri hizmetlerine sahiptir ve bu da onu dünya çapındaki müşteriler için tercih edilen bir seçim haline getirir.

Kapsamlı bir küresel ayak izi ile şirket, yeni başlayanlar, küçük işletmeler ve kurumsal düzeydeki kuruluşlar dahil olmak üzere çok çeşitli müşterilere hitap etmektedir. Fullestop amacı, kullanıcı deneyimini optimize eden, verimliliği artıran ve iş büyümesini yönlendiren ustaca dijital çözümler geliştirmek ve böylece müşterilerin gereksinimlerini ve hedeflerini tam olarak anlamak için onlarla yakın bir şekilde çalışmaktır.

no-code platform QuickBase, kuruluşların herhangi bir programlama bilgisi olmadan hızlı bir şekilde özel iş uygulamaları oluşturmasını sağlayan bulut tabanlı bir çözümdür. Esnekliği ve ölçeklenebilirliği, onu proje yönetimi, CRM, HRMS ve çok daha fazlası gibi çeşitli amaçlar için ideal hale getirir. Geleneksel yazılım geliştirme yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında QuickBase'in platformu, özelleştirilebilir şablonlar, drag-and-drop oluşturucular ve iş akışlarını kolaylaştıran çok sayıda entegrasyon gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

no-code platform pazarı son zamanlarda önemli bir büyümeye tanık oldu. Bir Piyasalar ve Piyasalar raporu, 2020'de 13,2 milyar ABD Doları olan büyümenin 2025'te 45,5 milyar ABD Dolarına çıkacağını ve bu dönemde Bileşik Yıllık Büyüme Oranının (CAGR) %28,1 olduğunu öngörüyor.

Fullestop ve QuickBase arasındaki bu stratejik ortaklık, iş süreçlerini basitleştirmek için benzersiz bir çözüm getiriyor. Fullestop, işbirliği araçları, otomasyon süreçleri ve gerçek zamanlı veri analitiği geliştirme konusunda kapsamlı deneyim kazanmıştır. Bu hizmetler, iş akışlarını başarılı bir şekilde kolaylaştırdı, manuel veri işleme operasyonlarını azalttı ve çok sayıda işletme için operasyonlara ilişkin değerli içgörüler sundu.

QuickBase için Fullestop ile bu ittifak, erişimini yeni pazarlara ve sektörlere genişletme fırsatı sunuyor. Sonuç olarak, hem şirketler hem de müşterileri, birbirlerinin benzersiz güçlerinden, uzmanlıklarından ve müşterilerinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son teknoloji çözümlerinden yararlanmaktan yararlanır.

Fullestop COO'su Bay Ashutosh Upadhyaya, QuickBase'in mevcut dijital çözümlerini mükemmel şekilde tamamladığını belirterek ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi. QuickBase'in çeşitli özellik setinden ve Fullestop yazılım geliştirme uzmanlığından yararlanarak acil iş zorluklarını çözmeye odaklanan bu işbirliği doğası gereği müşteri odaklıdır.

QuickBase'e benzer şekilde, AppMaster gibi diğer no-code platformlar da arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmek için güçlü bir araç sağlar. Bu yenilikçi çözümler, uygulama geliştirmeyi daha hızlı, daha uygun maliyetli ve küçük işletmelerden işletmelere kadar daha geniş bir müşteri yelpazesi için erişilebilir kılmak üzere tasarlanmıştır. no-code ve low-code uygulama geliştirme trendi hakkında buradan daha fazla bilgi edinin .

Sonuç olarak, Fullestop ve QuickBase arasındaki ortaklık, no-code geliştirme çözümleri alanında yeni bir çağı işaret ediyor ve müşterilerine eşsiz düzeyde esneklik ve özelleştirme sunuyor.