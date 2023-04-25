أعلنت Fullestop ، وهي وكالة رقمية رفيعة المستوى ، عن شراكتها التنموية مع QuickBase ، وهي منصة تطوير مشهورة no-code تصمم بخبرة أدوات إدارة المشاريع الشاملة للتعامل مع المشاريع المعقدة. يكشف هذا التعاون عن مزيج قوي من الابتكار والخبرة المصممة لإعادة تشكيل عالم تطوير التطبيقات.

بعد أن بدأت Fullestop عملياتها في عام 2001 ، سرعان ما أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، حيث تقدم مجموعة شاملة من حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات للعملاء عبر قطاعات أعمال متعددة. تشتهر الشركة بخدماتها الأساسية ، مثل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، وتطوير الويب ، وحلول التجارة الإلكترونية ، والتسويق الرقمي ، وتطوير البرامج المخصصة. كما أنها تتميز بخدمة العملاء المتميزة ، مما يجعلها الخيار المفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

مع وجود بصمة عالمية واسعة النطاق ، تقدم الشركة خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء ، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمؤسسات على مستوى المؤسسات. هدف Fullestop هو تطوير حلول رقمية بارعة تعمل على تحسين تجربة المستخدم ، وتعزيز الكفاءة ، ودفع نمو الأعمال ، وبالتالي العمل عن كثب مع العملاء لفهم متطلباتهم وأهدافهم بشكل كامل.

منصة QuickBase no-code هي حل قائم على السحابة يمكّن المؤسسات من إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة بسرعة دون أي معرفة برمجية. إن مرونته وقابليته للتوسع تجعله مثاليًا لأغراض مختلفة مثل إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء ونظام إدارة الموارد البشرية وغير ذلك الكثير. بالمقارنة مع أساليب تطوير البرامج التقليدية ، توفر منصة QuickBase تجربة سهلة الاستخدام مع ميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص ، وأدوات إنشاء drag-and-drop ، والعديد من عمليات التكامل التي تسهل سير العمل.

شهد سوق المنصات no-code التعليمات البرمجية مؤخرًا نموًا كبيرًا. يتوقع تقرير الأسواق والأسواق نموًا من 13.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 45.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.1٪ خلال تلك الفترة.

تقدم هذه الشراكة الاستراتيجية بين Fullestop و QuickBase حلاً لا مثيل له لتبسيط العمليات التجارية. اكتسب Fullestop خبرة واسعة في تطوير أدوات التعاون وعمليات الأتمتة وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي. نجحت هذه الخدمات في تبسيط سير العمل ، وتقليل عمليات معالجة البيانات اليدوية ، وتقديم رؤى قيمة حول العمليات للعديد من الشركات.

بالنسبة لـ QuickBase ، يوفر هذا التحالف مع Fullestop فرصة لتوسيع نطاق وصوله إلى أسواق وصناعات جديدة. نتيجة لذلك ، تستفيد كل من الشركات وعملائها من الاستفادة من نقاط القوة الفريدة والخبرات والحلول المتطورة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائهم.

وأعرب مدير العمليات Fullestop ، السيد أشوتوش أوبدديايا ، عن سعادته بهذه الشراكة ، مشيرًا إلى أن QuickBase يكمل بشكل مثالي الحلول الرقمية الحالية. يركز هذا التعاون بطبيعته على العملاء ، مع التركيز على حل تحديات الأعمال الملحة من خلال الاستفادة من مجموعة ميزات QuickBase المتنوعة وكفاءة تطوير برامج Fullestop.

على غرار QuickBase ، توفر الأنظمة الأساسية الأخرى no-code مثل AppMaster أيضًا أداة قوية لتطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. تم تصميم هذه الحلول المبتكرة لجعل تطوير التطبيقات أسرع ، وأكثر فعالية من حيث التكلفة ، ومتاح لمجموعة أكبر من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى الشركات. اقرأ المزيد هنا حول اتجاه تطوير التطبيقات no-code low-code .

في الختام ، تمثل الشراكة بين Fullestop و QuickBase حقبة جديدة في مجال حلول التطوير no-code ، حيث تقدم مستويات لا مثيل لها من المرونة والتخصيص لعملائها.