Fullestop, een toonaangevend digitaal bureau, heeft zijn ontwikkelingspartnerschap aangekondigd met QuickBase, een gerenommeerd no-code ontwikkelplatform dat vakkundig end-to-end projectmanagementtools ontwerpt voor het afhandelen van complexe projecten. Deze samenwerking onthult een krachtige mix van innovatie en ervaring die is ontworpen om de wereld van applicatie-ontwikkeling opnieuw vorm te geven.

Fullestop dat in 2001 van start ging, vestigde zich al snel als een belangrijke speler in de IT-industrie en bood een uitgebreide reeks IT-oplossingen en -diensten aan klanten in meerdere bedrijfssectoren. Het bedrijf staat zeer bekend om zijn kerndiensten, zoals ontwikkeling van mobiele apps, webontwikkeling, e-commerceoplossingen, digitale marketing en ontwikkeling van aangepaste software. Het beschikt ook over een uitstekende klantenservice, waardoor het een voorkeurskeuze is voor klanten over de hele wereld.

Met een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid bedient het bedrijf een breed scala aan klanten, waaronder startups, kleine bedrijven en organisaties op ondernemingsniveau. Het doel van Fullestop is om ingenieuze digitale oplossingen te ontwikkelen die de gebruikerservaring optimaliseren, de efficiëntie verbeteren en de bedrijfsgroei stimuleren, waarbij we nauw samenwerken met klanten om hun vereisten en doelstellingen volledig te begrijpen.

Het no-code platform, QuickBase, is een cloudgebaseerde oplossing waarmee organisaties snel bedrijfsapplicaties op maat kunnen maken zonder programmeerkennis. De flexibiliteit en schaalbaarheid maken het ideaal voor verschillende doeleinden, zoals projectbeheer, CRM, HRMS en nog veel meer. In vergelijking met traditionele benaderingen voor softwareontwikkeling, biedt het platform van QuickBase een gebruiksvriendelijke ervaring met functies zoals aanpasbare sjablonen, bouwers drag-and-drop en een groot aantal integraties die workflows stroomlijnen.

De markt voor platformen no-code heeft de laatste tijd een aanzienlijke groei doorgemaakt. Een rapport van Markets and Markets verwacht een groei van USD 13,2 miljard in 2020 tot USD 45,5 miljard in 2025, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 28,1% in die periode.

Deze strategische samenwerking tussen Fullestop en QuickBase levert een ongeëvenaarde oplossing op voor het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen. Fullestop heeft uitgebreide ervaring opgedaan met het ontwikkelen van samenwerkingstools, automatiseringsprocessen en real-time data-analyse. Deze services hebben met succes workflows gestroomlijnd, handmatige gegevensverwerking verminderd en waardevolle inzichten geboden in de activiteiten van tal van bedrijven.

Voor QuickBase biedt deze alliantie met Fullestop de mogelijkheid om haar bereik uit te breiden naar nieuwe markten en industrieën. Hierdoor profiteren zowel bedrijven als hun klanten van elkaars unieke sterke punten, expertise en geavanceerde oplossingen die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van hun klanten.

De COO Fullestop, de heer Ashutosh Upadhyaya, sprak zijn enthousiasme uit over de samenwerking en verklaarde dat QuickBase een perfecte aanvulling is op hun bestaande digitale oplossingen. Deze samenwerking is inherent klantgericht, met een focus op het oplossen van dringende zakelijke uitdagingen door gebruik te maken van de diverse functies van QuickBase en de vaardigheid van Fullestop op het gebied van softwareontwikkeling.

Net als QuickBase bieden andere no-code platforms zoals AppMaster ook een krachtige tool om backend-, web- en mobiele applicaties te ontwikkelen. Deze innovatieve oplossingen zijn ontworpen om de ontwikkeling van applicaties sneller, kosteneffectiever en toegankelijker te maken voor een breder scala aan klanten, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen. Lees hier meer over de no-code en low-code app-ontwikkelingstrend .

Concluderend luidt de samenwerking tussen Fullestop en QuickBase een nieuw tijdperk in op het gebied van no-code ontwikkelingsoplossingen, die ongeëvenaarde niveaus van flexibiliteit en maatwerk bieden aan hun klanten.