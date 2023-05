Fullestop, uma agência digital de primeira linha, anunciou sua parceria de desenvolvimento com QuickBase, uma renomada plataforma de desenvolvimento no-code que projeta habilmente ferramentas de gerenciamento de projetos de ponta a ponta para lidar com projetos complexos. Esta colaboração revela uma poderosa combinação de inovação e experiência projetada para remodelar o mundo do desenvolvimento de aplicativos.

Tendo iniciado suas operações em 2001, Fullestop rapidamente se estabeleceu como um importante player na indústria de TI, oferecendo um conjunto abrangente de soluções e serviços de TI para clientes em vários setores de negócios. A empresa é altamente reconhecida por seus principais serviços, como desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolvimento web, soluções de comércio eletrônico, marketing digital e desenvolvimento de software personalizado. Ele também oferece excelente atendimento ao cliente, tornando-o a escolha preferida de clientes em todo o mundo.

Com uma extensa presença global, a empresa atende a uma ampla gama de clientes, incluindo startups, pequenas empresas e organizações de nível empresarial. O objetivo da Fullestop é desenvolver soluções digitais engenhosas que otimizem a experiência do usuário, melhorem a eficiência e impulsionem o crescimento dos negócios, trabalhando assim em estreita colaboração com os clientes para entender totalmente seus requisitos e objetivos.

A plataforma no-code, QuickBase, é uma solução baseada em nuvem que permite que as organizações criem rapidamente aplicativos de negócios personalizados sem nenhum conhecimento de programação. Sua flexibilidade e escalabilidade o tornam ideal para várias finalidades, como gerenciamento de projetos, CRM, HRMS e muito mais. Em comparação com as abordagens tradicionais de desenvolvimento de software, a plataforma do QuickBase oferece uma experiência amigável com recursos como modelos personalizáveis, construtores drag-and-drop e uma infinidade de integrações que agilizam os fluxos de trabalho.

O mercado de plataformas no-code testemunhou recentemente um crescimento significativo. Um relatório de Mercados e Mercados prevê um crescimento de US$ 13,2 bilhões em 2020 para US$ 45,5 bilhões em 2025, marcando uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 28,1% durante esse período.

Esta parceria estratégica entre Fullestop e QuickBase traz uma solução incomparável para simplificar os processos de negócios. Fullestop acumulou ampla experiência no desenvolvimento de ferramentas de colaboração, processos de automação e análise de dados em tempo real. Esses serviços simplificaram com sucesso os fluxos de trabalho, reduziram as operações manuais de manipulação de dados e ofereceram informações valiosas sobre as operações de várias empresas.

Para QuickBase, esta aliança com Fullestop oferece uma oportunidade de ampliar seu alcance em novos mercados e indústrias. Como resultado, tanto as empresas quanto seus clientes se beneficiam ao alavancar os pontos fortes, a experiência e as soluções de ponta exclusivas umas das outras, adaptadas às necessidades específicas de seus clientes.

O COO Fullestop, Sr. Ashutosh Upadhyaya, expressou sua empolgação com a parceria, afirmando que o QuickBase complementa perfeitamente suas soluções digitais existentes. Essa colaboração é inerentemente centrada no cliente, com foco na solução de desafios de negócios urgentes, aproveitando o conjunto diversificado de recursos do QuickBase e a proficiência em desenvolvimento de software da Fullestop.

Semelhante ao QuickBase, outras plataformas no-code como AppMaster também fornecem uma ferramenta poderosa para desenvolver aplicativos de back-end, web e móveis. Essas soluções inovadoras são projetadas para tornar o desenvolvimento de aplicativos mais rápido, econômico e acessível a uma ampla gama de clientes, de pequenas empresas a grandes empresas. Leia mais aqui sobre a tendência de desenvolvimento de aplicativos no-code e low-code .

Em conclusão, a parceria entre Fullestop e QuickBase marca uma nova era no mundo das soluções de desenvolvimento no-code, oferecendo níveis incomparáveis de flexibilidade e customização para seus clientes.