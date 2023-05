Fullestop, un'agenzia digitale di alto livello, ha annunciato la sua partnership di sviluppo con QuickBase, una rinomata piattaforma di sviluppo no-code che progetta con competenza strumenti di gestione dei progetti end-to-end per la gestione di progetti complessi. Questa collaborazione rivela una potente miscela di innovazione ed esperienza progettata per rimodellare il mondo dello sviluppo delle applicazioni.

Avendo iniziato le sue operazioni nel 2001, Fullestop si è rapidamente affermata come uno dei principali attori nel settore IT, offrendo una serie completa di soluzioni e servizi IT ai clienti in diversi settori di attività. L'azienda è altamente riconosciuta per i suoi servizi principali, come lo sviluppo di app mobili, lo sviluppo web, le soluzioni di e-commerce, il marketing digitale e lo sviluppo di software personalizzato. Vanta anche un eccellente servizio clienti, che lo rende una scelta preferita per i clienti di tutto il mondo.

Con un'ampia presenza globale, l'azienda si rivolge a una vasta gamma di clienti, tra cui startup, piccole imprese e organizzazioni di livello aziendale. L'obiettivo di Fullestop è sviluppare soluzioni digitali ingegnose che ottimizzino l'esperienza dell'utente, migliorino l'efficienza e guidino la crescita aziendale, lavorando così a stretto contatto con i clienti per comprendere appieno le loro esigenze e i loro obiettivi.

La piattaforma no-code, QuickBase, è una soluzione basata su cloud che consente alle organizzazioni di creare rapidamente applicazioni aziendali personalizzate senza alcuna conoscenza di programmazione. La sua flessibilità e scalabilità lo rendono ideale per vari scopi come project management, CRM, HRMS e molto altro. Rispetto ai tradizionali approcci di sviluppo software, la piattaforma di QuickBase offre un'esperienza user-friendly con funzionalità come modelli personalizzabili, builder drag-and-drop e una moltitudine di integrazioni che semplificano i flussi di lavoro.

Il mercato delle piattaforme no-code ha recentemente assistito a una crescita significativa. Un rapporto di Markets and Markets prevede una crescita da 13,2 miliardi di dollari nel 2020 a 45,5 miliardi di dollari nel 2025, segnando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 28,1% durante quel periodo.

Questa partnership strategica tra Fullestop e QuickBase porta avanti una soluzione senza pari per semplificare i processi aziendali. Fullestop ha acquisito una vasta esperienza nello sviluppo di strumenti di collaborazione, processi di automazione e analisi dei dati in tempo reale. Questi servizi hanno semplificato con successo i flussi di lavoro, ridotto le operazioni manuali di gestione dei dati e offerto preziose informazioni sulle operazioni per numerose aziende.

Per QuickBase, questa alleanza con Fullestop offre l'opportunità di estendere la propria portata in nuovi mercati e settori. Di conseguenza, sia le aziende che i loro clienti traggono vantaggio dall'utilizzo dei reciproci punti di forza, esperienza e soluzioni all'avanguardia personalizzate in base alle esigenze specifiche dei loro clienti.

Il COO Fullestop, Ashutosh Upadhyaya, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership, affermando che QuickBase integra perfettamente le loro soluzioni digitali esistenti. Questa collaborazione è intrinsecamente incentrata sul cliente, con l'obiettivo di risolvere pressanti sfide aziendali sfruttando le diverse funzionalità di QuickBase e la competenza nello sviluppo software di Fullestop.

Analogamente a QuickBase, anche altre piattaforme no-code come AppMaster forniscono un potente strumento per sviluppare applicazioni back-end, web e mobili. Queste soluzioni innovative sono progettate per rendere lo sviluppo delle applicazioni più veloce, più conveniente e accessibile a una più ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle imprese. Maggiori informazioni qui sulla tendenza allo sviluppo di app no-code e low-code .

In conclusione, la partnership tra Fullestop e QuickBase segna una nuova era nel regno delle soluzioni di sviluppo no-code, offrendo livelli ineguagliabili di flessibilità e personalizzazione ai propri clienti.