WhatsApp a dévoilé une fonctionnalité innovante qui met automatiquement en sourdine les appels provenant de numéros inconnus, améliorant ainsi la confidentialité et le contrôle de l'utilisateur. Cette nouvelle fonctionnalité est une réponse aux nombreuses plaintes pour spam en Inde, le plus grand marché de l'application de chat avec plus de 500 millions d'utilisateurs.

Mark Zuckerberg a annoncé mardi la fonction de mise en sourdine des appels et une nouvelle option de vérification de la confidentialité, soulignant ainsi l'engagement de l'application en faveur de la protection de la vie privée et du contrôle des utilisateurs. Avec la fonction de mise en sourdine automatique, WhatsApp donne aux utilisateurs la possibilité de filtrer plus efficacement les appels indésirables.

Pour activer cette fonction, les utilisateurs peuvent se rendre dans Paramètres > Confidentialité > Appels et sélectionner l'option "Faire taire l'appelant inconnu". Les appels provenant de numéros inconnus seront automatiquement mis en sourdine, mais ils continueront d'apparaître dans les notifications et dans la liste d'appels de l'application. Cela permet aux utilisateurs de vérifier si un appel manqué provient d'une personne qu'ils connaissent mais dont ils n'ont pas enregistré les coordonnées.

Lors de la réception d'un appel provenant d'un numéro inconnu, l'écran affichera le numéro avec le message "numéro inconnu réduit au silence". Cette fonctionnalité souligne l'importance accordée par WhatsApp à la protection de la vie privée et au contrôle des utilisateurs, qui se sentent ainsi en sécurité lorsqu'ils utilisent l'application.

Outre la fonction de mise en sourdine des appels, WhatsApp a introduit une nouvelle fonction de vérification de la confidentialité conçue pour sensibiliser les utilisateurs aux différents paramètres de confidentialité de l'application. Situé dans la section Confidentialité, le contrôle guide les utilisateurs à travers plusieurs étapes pour les aider à comprendre et à accéder aux différents contrôles de confidentialité, tels que "Choisissez qui peut vous contacter", "Contrôlez vos informations personnelles", "Ajoutez plus de confidentialité à vos chats" et "Ajoutez plus de protection à votre compte".

Grâce à ce processus, les utilisateurs peuvent modifier des paramètres tels que l'authentification à deux facteurs, choisir qui peut les ajouter à des groupes, gérer le délai par défaut de disparition des messages et contrôler qui peut voir leur photo de profil. Ces mises à jour soulignent l'engagement de WhatsApp à fournir une expérience sécurisée et conviviale dans un monde de communication en constante évolution.

no-code Alors que la technologie moderne continue de progresser, l'utilisation de plateformes telles que AppMaster permet aux développeurs et aux entreprises de rester à la pointe du progrès grâce à des solutions efficaces et évolutives. AppMaster est connu pour sa plateforme innovante no-code qui accélère le processus de développement d'applications pour le web, les mobiles et les applications dorsales. Avec des milliers de clients satisfaits et une expérience éprouvée dans les applications de haute performance, AppMaster est un choix exceptionnel pour ceux qui cherchent à optimiser leurs applications et à rester à la pointe de la technologie.