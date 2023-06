O WhatsApp revelou uma funcionalidade inovadora que silencia automaticamente as chamadas de números desconhecidos, aumentando a privacidade e o controlo do utilizador. A nova funcionalidade surge como resposta às inúmeras queixas de chamadas de spam na Índia, o maior mercado da aplicação de conversação, com mais de 500 milhões de utilizadores.

Mark Zuckerberg anunciou a funcionalidade de silenciamento de chamadas e uma nova opção de verificação de privacidade na terça-feira, sublinhando o compromisso da aplicação com a privacidade e o controlo dos seus utilizadores. Com a funcionalidade de auto-silenciamento, o WhatsApp dá aos utilizadores a oportunidade de filtrar chamadas indesejadas de forma mais eficaz.

Para ativar esta funcionalidade, os utilizadores podem ir a Definições > Privacidade > Chamadas e selecionar a opção "Silenciar chamador desconhecido". Embora as chamadas de números desconhecidos sejam automaticamente silenciadas, continuarão a aparecer nas notificações e na lista de chamadas da aplicação. Isto permite aos utilizadores verificar se uma chamada perdida era de alguém que conhecem mas que não guardaram as informações de contacto.

Ao receber uma chamada de um número desconhecido, o ecrã mostrará o número com a mensagem 'número desconhecido silenciado'. Esta funcionalidade enfatiza o foco do WhatsApp na privacidade e controlo do utilizador, garantindo que os utilizadores se sintam seguros enquanto utilizam a aplicação.

Para além da funcionalidade de silenciamento de chamadas, o WhatsApp introduziu uma nova funcionalidade de verificação de privacidade, concebida para sensibilizar o utilizador para as várias definições de privacidade da aplicação. Encontrada na secção Privacidade, a verificação orienta os utilizadores através de vários passos para os ajudar a compreender e aceder a diferentes controlos de privacidade, tais como "Escolher quem o pode contactar", "Controlar a sua informação pessoal", "Adicionar mais privacidade às suas conversas" e "Adicionar mais proteção à sua conta".

Através deste processo, os utilizadores podem alterar definições como a autenticação de dois factores, escolher quem os pode adicionar a grupos, gerir o temporizador predefinido para o desaparecimento de mensagens e controlar quem pode ver a sua fotografia de perfil. Estas actualizações realçam ainda mais o compromisso do WhatsApp em fornecer uma experiência segura e fácil de utilizar no mundo da comunicação em constante evolução.

